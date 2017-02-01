YPG'den zırhlı araç yardımı açıklaması

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözcüsü Redur Xelil, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin kuzeyindeki çatı örgüt Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ana bileşeni olan YPG'ye silah yardımı yapmadığını söyledi.

"SİLAH YARDIMI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Xelil "Medya yanlış olarak ABD öncülüğündeki koalisyonun aralarında zırhlı araç ve tankların da olduğu silah yardımı yaptığını duyurdu. Biz YPG olarak bu haberlerin doğru olmadığını ve koalisyondan hiç silah almadığımızı vurgulamak isteriz" dedi.

Önceki gün DSG'den Cihan Şeyh Ehmed, koalisyonun kendilerine zırhlı araçların yanı sıra silah yardımı yaptığını söylemişti.

PENTAGON "SADECE ARAPLARA VERDİK" DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, DSG'ye yardım yapıldığını, ancak yardımın DSG bünyesindeki Araplara münhasır olduğunu ifade etmişti.