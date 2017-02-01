02 Şubat 2017 Perşembe5 C.Evvel 1438
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Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı.
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısı sona erdi.

ki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi.

ABD ekonomisinin "ılımlı" büyümesini sürdürdüğü belirtilen metinde, aralık ayında yapılan son FOMC toplantısından sonraki verilerin, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Fed yetkilileri, karar metninde önceki aylarda olduğu gibi "Ekonomik görünüme ilişkin kısa vadeli riskler aşağı yukarı dengelenmiş gözüküyor." ifadesine yer verilmesini uygun gördü.

Metinde, ayrıca yatırımların zayıf kalmayı sürdürdüğü ve ekonomik şartların ancak kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisi yinelendi.

Öte yandan, önceki aylardakinden farklı olarak ülkedeki tüketicilerin ve iş dünyasının ekonomiye güveninin son dönemde yükseldiği kaydedildi.

Buna karşın, metinde bir sonraki faiz artışına yönelik herhangi bir ipucu verilmedi. 

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