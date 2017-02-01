02 Şubat 2017 Perşembe5 C.Evvel 1438
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Askeri uçağa ateş açıldı

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Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Karadeniz’de Rusya’nın el koyduğu sondaj platformundan Ukrayna ordusuna ait bir kargo uçağına ateş edildiğini bildirdi.
Askeri uçağa ateş açıldı
Askeri uçağa ateş açıldı Askeri uçağa ateş açıldı Askeri uçağa ateş açıldı

Poltorak, Odessa yakınlarında eğitim uçuşu yapan An-26 tipi kargo uçağına düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Poltorak, "Bugün, Ukrayna münhasır ekonomik bölgesinde, Odessa doğalgaz yatağı üzerinde deneme uçuşu sırasında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait An-26 kargo uçağına Rusya tarafından önceden el konulan sondaj kulesinden hafif silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda uçakta hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Saldırıya rağmen uçağın uçuş görevini tamamladığını bildiren Poltorak, uçuş ekibinin saldırıdan yara almadığını belirtti.

Uçuş esnasında Rusya'nın genelde hava savunma füzeleri için kullanılan radarlarının aktif durumda olduğunu ileri süren Poltorak, uçağın dönüşünden sonra yapılan kontrol sonucunda uçakta 3 santimetre mermi deliği tespit edildiğini aktardı.

Bakan Poltorak, uçaktaki mermi deliği fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

RUSYA SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Karadeniz Filosu Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna askeri kargo uçağına ateş açıldığı iddiası yalanlandı.

Öğle saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 uçağının Tavrida ve Kırım-1 platformları üzerinde iki defa alçaktan provokasyon uçuşu yaptığı öne sürülen açıklamada, Ukrayna tarafına ateş açıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, alçak uçuş esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermesini engelleme adına platformdan güvenlik tarafından uçağa yönelik 4 defa işaret tabancası ile uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

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