02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:07Öğle 13:25İkindi 16:04Akşam 18:30Yatsı 19:51
    • -3°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -10°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • -10°C Amasya
    • -15°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -8°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 86.848 0.64
  • Altın: 146,668 -0.23
  • Dolar: 3,7770 -0.13
  • Euro: 4,0601 -0.54

Kadir Güntepe hakkında karar verildi

»
Kadir Güntepe hakkında karar verildi
Tokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe tutuklandı.
Kadir Güntepe hakkında karar verildi Kadir Güntepe hakkında karar verildi Kadir Güntepe hakkında karar verildi

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

gkjmk_1485976060_3733.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cüleri yargılayan hakim mahkemede yakalandıFETÖ'cüleri yargılayan hakim mahkemede yakalandıHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu "Kripto" hakim ve savcılara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 7 'kripto' hakim ve savcı tespit edildi.
Teröristbaşı FETÖ'nün yeğeni tutuklandıTeröristbaşı FETÖ'nün yeğeni tutuklandıManisa'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Kadir Güntepe hakkında karar verildiKadir Güntepe hakkında karar verildiTokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe tutuklandı.
Askeri uçağa ateş açıldıAskeri uçağa ateş açıldıUkrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Karadeniz’de Rusya’nın el koyduğu sondaj platformundan Ukrayna ordusuna ait bir kargo uçağına ateş edildiğini bildirdi.
Ankara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandıAnkara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandıBaşkentte devam eden FETÖ soruşturmasında, ByLock kullandığı tespit edilen 16 asker tutuklandı.
CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktıCNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktıCNN'e konuşan ve Türk ordusunun "zayıf" durumda olduğunu söyleyen FETÖ'cü askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.
  • Erdoğan bugün çağrı yapmıştı! 9'u birden imzaladı01 Şubat 2017 Çarşamba 20:55
  • YPG'den zırhlı araç yardımı açıklaması01 Şubat 2017 Çarşamba 20:42
  • Devletin zirvesinde sürpriz buluşma!01 Şubat 2017 Çarşamba 20:40
  • AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması01 Şubat 2017 Çarşamba 20:39
  • 25 askerin şehit olduğu kazada FETÖ şüphesi01 Şubat 2017 Çarşamba 19:42
  • PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar01 Şubat 2017 Çarşamba 18:48
  • PKK suikastçısı yakalandı!01 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
  • Adli Tıp'a FETÖ operasyonu01 Şubat 2017 Çarşamba 17:57
  • Kardak'da sıcak dakikalar!01 Şubat 2017 Çarşamba 16:53
  • ABD uçakları İdlib'de Kızılay binasını vurdu01 Şubat 2017 Çarşamba 16:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri