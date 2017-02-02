02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz' denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz.

KAYGI UYANDIRICI

Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail’in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır” denildi.

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