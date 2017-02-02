02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Darbeci hainlere maaş ve ikramiye

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Darbeci hainlere maaş ve ikramiye
FETÖ’den yargılanan aralarında generallerin de bulunduğu 3.500 darbeciye emekli aylığı bağlandı.
Darbeci hainlere maaş ve ikramiye Darbeci hainlere maaş ve ikramiye Darbeci hainlere maaş ve ikramiye

Darbeci hainlerin halen devlet kasasından maaş almasına tepki yağıyor. FETÖ'nün hain darbe girişiminde aktif rol oynayan ve İzmir'de ikişer kez müebbet hapisle yargılanan darbeci komutanların 5 ila 6 bin lira emekli maaşı aldığının ortaya çıkması büyük tepkilere neden oldu.

Konu Meclis'e taşınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan bilgiye göre de, FETÖ kapsamında yargılanan aralarında generallerin de bulunduğu 3 bin 500 darbeci emeklilik başvurusunda bulundu. Bunlara aylık bağlandı. 2 bin 380 darbeci ikramiyesini de aldı. SGK, hizmet birleştirmesi yaptığı tespit edilen bin 120 kişiye ise emekli ikramiyesi verilmeyeceğini açıkladı.

KONU MECLİS'E TAŞINACAK

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir İl Başkan Yardımcısı Hamdi Tütüncü, emekli olan generallerin OYAK'ta (Ordu Yardımlaşma Kurumu) biriken 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında birikmiş parayı ikramiye olarak aldıklarını söyledi. Tütüncü, "Astsubayların 220 bin, albayların 400 bin, generallerin ise 800 bin ile 1 milyon lira arasında biriken paraları oluyor. Emekli olduklarında bu birikmiş paraları alıyorlar" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ konuyu Meclis'e taşıyacaklarını belirtti. Darbeci subaylara devletin kasasından emekli maaşı ödendiği İzmir'deki ifadelerle ortaya çıkmıştı. 270 sanığın yargılandığı davada tutuklu generallerin ve bazı üst düzey subayların cezaevindeyken emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe yağdırdığı ortaya çıkmış, darbeci hainlerin 5-6 bin lira emekli maaşı aldıkları belirlenmişti. Eski tuğgeneraller Nihayet Ünlü ve Nadir Sayan, Mehmet Nuri Başol 6 bin TL, Albay Oksal Çelik de 5 bin TL emekli maaşı aldığını beyan etmişti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Vatan hainliği ile suçlanan FETÖ'cü askerlerin yüksek tutarlarda emekli maaşı ve ikramiye almaları tepki ve tartışmalara neden oldu. İşte o tepkiler:

 AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Böyle bir saçmalık olamaz, darbe girişiminin baş aktörleri olan bu hainlerin devletten para almaları söz konusu olmamalı, kaldı ki bu hainlerin rütbeleri sökülerek ordudan ihraç edildi. Bu konuyu Milli Savunma Bakanımızla görüşüp, Meclis'e taşıyacağız.

 Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel: TC vatandaşlığından çıkarılmadıkları sürece emekli aylıklarını almalarına engel durum yok. Vatandaşlıktan çıkarıldıklarında maaş alamazlar.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: Vatan hainliğinden bahsediyoruz. Bu kişiler askeriyede ne karşılığında maaş almışlar?Bunların emekli maaşları tedbiren engellenmeli ve durdurulmalı.

 AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Devletin hazinesinden bu parayı alanlara bu para haram zehir zıkkım olsun. Bir an önce konuya çözüm bulunup darbeci askerlerin devlettenpara almaları engellenmeli.

 AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya: FETÖ'cü generallerin aldığıemekli maaşları 'kazanılmış hak' statüsünde olduğu içindokunulamıyor. Ama bu yasanın değişmesi için sonuna kadar takipçisi olacağım.

Sabah

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