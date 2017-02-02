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FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu

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FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu
Ankara’da, 1987 doğumlu Ayşe S.’nin 1 yıl önce sahte belge düzenleyerek memur olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu

Ayşe S.’nin 51 olan YDS puanını 93’e, 70 olan KPSS puanını da 97.8’e çıkardığı belirlendi.

Ayşe S., Photoshop’la oynadığı belge ile şişirdiği puanlarla Sağlık Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Hâkimlik sorgusunda suçunu itiraf eden Ayşe S., “İşlediğim suçtan dolayı pişmanım, oluşan zararı gidermeye hazırım. Tutuklanmamayı talep ediyorum” dedi.

Ancak “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Savcı, Ayşe S.’nin FETÖ dahil diğer örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

SAVCILIKTA REDDETTİ

Ankara’da önemli bir sahtecilik olayı aydınlatıldı. Özel bir üniversitenin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan Ayşe S., Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Eylül 2015’te göreve başladı. 1 yıl kadar bu görevini sürdüren Ayşe S. hakkında, Sağlık Bakanlığı’na bir ihbar ulaştı.

İhbarda, Ayşe S.’nin usulsüz bir şekilde memur olduğu belirtiliyordu. Bu gelişme üzerine hakkında idari tahkikat başlatılan Ayşe S., Eylül 2016’da açığa alındı. Bakanlığın bildirimi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. Savcılık, ÖSYM’den Ayşe S.’nin sınav sonuçlarını isteyince gerçek ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe S., önceki gün Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren Ayşe S., suçlamaları reddetti. Savcı, Ayşe S.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Ayşe S., konuşmak istediğini belirtti ve suçunu itiraf etti.

‘PİŞMANIM’ DEDİ

Sağlık Bakanlığı’nda ürün denetmen yardımcısı olarak Eylül 2015’te işe başladığını anlatan Ayşe S., şunları anlattı: “Kuruma başvururken, 2014 KPSS Lisans ve 2013 YDS Sonbahar sonuç belgelerini vermiştim.

Ben bunları, bilgisayarımda PDF formatında değiştirip atanmama yardımcı olacak şekilde değiştirdim. KPSS puanım 70’ti, 90 küsura (97.8) çıkardım. YDS puanım 51 idi. Onu da 93’e çıkardım.

Daha sonra Kızılay’da bulunan bir internet kafeden bu sonuç belgelerinin renkli çıktılarını aldım. Mülakata çağrıldım, atamam yapıldı. Bilmediğim bir kişinin şikâyeti ile bu durum anlaşıldı. 2016’da eylül ayında açığa alındım.

İşlediğim suçlardan dolayı pişmanım.” Mahkeme, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından Ayşe S.’yi tutukladı. Şüphelinin memurluktan da ihraç edildiği öğrenildi.

"ÖRGÜTLÜ FAALİYET" ŞÜPHESİ İLE DE ARAŞTIRMA YAPILACAK

Savcılığın, Ayşe S.’nin FETÖ dahil diğer örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Eylemin örgütlü bir faaliyet olabileceğini de değerlendiren savcılık, benzer yolla kamuya giren kişilerin olup olmadığını da araştırdığı belirtildi. Ayşe S.’nin, tüm diğer sınavlarının da mercek altına alındığı öğrenildi. Başvuru sırasında resmi makamların bir ihmalinin olup olmadığı da araştırılacak. Ayşe S.’nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda üniversitenin değişik bölümlerinde eğitim gördüğüne dair bilgilerin yer alması da dikkat çekti.

Habertürk

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