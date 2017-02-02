02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması!

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Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması!
Türkiye'nin mega projelerine sürekli muhalefet olan Mimarlar Odası, bu kez de cami yapımlarına karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması! Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması! Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması!

Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda mega projelerini tek tek tamamlarken Mimarlar Odası, projelerin durması için elinden geleni yaptı. Tüm engellemelere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak projeler açıldı.

MİMARLAR ODASI CAMİYE HAYIR DİYOR

Projelerin önünde engel olmaktan vazgeçmeyen Mimarlar Odası, bu kez de cami yapımlarına karşı çıktı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İller Bankası'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ÜNİVERSİTELER MODERN YAPILAR

Üniversitelerin modern yapılar olarak anlatıldığını söyleyen Candan, cami inşa eden anlayışın tüccar zihniyete sahip olduğunu, bu zihniyetin de toplumu gericileştirdiğini söyledi.

"TOPLUMU GERİCİLEŞTİREN BİR ANLAYIŞ VAR"

Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi; "İller Bankası Cumhuriyet döneminde bütün kentleri planlamış, finansmanına katkı sağlamış ve ülkenin gelişimine bütün deneyimleriyle hizmet etmiş modern bir binadır. Üniversiteler de örnek modern yapı olarak anlatılır. Onun yanına yapılan bir cami var. Bu camiyi inşa eden anlayış, inançsal anlamda tüccar zihniyetine sahip. Toplumu gericileştiren bir anlayış var. Suriye ve Irakta nasıl ki tarihi dokuyu katleden ve yıkan bir İŞİD anlayışı var ise, Türkiye’deki İŞİD anlayışı da budur işte."

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