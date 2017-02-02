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İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri

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F-16 pilotu Teğmen A.M.T., odadaki vitrin içinde TSK’daki birçok hava filosuna ait uçak maketlerinin bulunduğunu söyledi.
İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri
İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Ankara 4. Ana Jet Üssü’nde görevli ve FETÖ lideri Gülen’le ABD’de görüşen F-16 pilotu Teğmen A.M.T., ifadesinde verdiği önemli bilgilerle Gülen’in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na özel ilgisinin bulunduğunu ortaya koydu. Milliyet’in ulaştığı ifadesinde Teğmen A.M.T. özetle şunları aktardı: 

BULUŞMA AYARLANDI

2015 Kasım’da Yıldırım Kılıçaslan ve Muharrem Baysal’la birlikte uçuş eğitimi almak için Amerika’ya ENJJPT’e gönderdiler. Amerika’da yine iki üç hafta da bir Teksas ve dallas’ta “Ali” ve “Mutlu” kod adlı “abi denilen” kişiler ile görüşüyorduk. Ben Amerika’da bulunduğum sırada Ağustos’ta buluştuğumuz abiler, Fetullah Gülen’le buluşma ayarlayacaklarını söyledi.

OCAKTA GÖRÜŞME

Ben tatil planladığımı söyleyerek kabul etmedim ve 10 günlüğüne Türkiye’ye geldim. Amerika’ya döndüğümde yine uçuş eğitimlerine devam ettik. Fetullah Gülen’le 2016 Ocak’ta yine bir görüşme ayarladılar. Bu görüşmeye, Yıldırım Kılıçaslan ve ben, Mutlu denilen abiyle Pensilvanya Strasburg bölgesine gittik. Buraya gitmeden önce New York’a uçak ile gidip arabayla birisi gelerek bizi aldı ve eve götürdü. 

BERE TAKTILAR

Buradaki eve geldiğimizde girişteki kameralara görünmemek için bize bere taktırdılar. Berelerimizi taktıktan sonra bize kartlarımızı verdiler bu şekilde geçerek eve girdik. Pansiyon tarzı olan bu evde Yıldırım ile birlikte aynı odada iki gece kaldık. Orada bulunduğumuz süre içerisinde cemaat ile namazı kılıp büyük salon kısmında Kitap okuyorduk. Burada ismini bilmediğim bir şahıs ile bizi oraya götüren Mutlu isimli şahıs irtibat kurarak Pazar günü akşam namazından sonrasına görüşme ayarladılar. 

1999 yılında ABD’ye giden FETÖ lideri Fethullah Gülen, Pensilvanya eyaletinde yüksek güvenlikli bir malikanede yaşıyor.

‘Filoların uçak maketleri var’

Belirtilen zamanda Fetullah Gülen’le görüşmeye gittiğimiz sırada bir çok kilitli kapının olduğunu ve bu kapıların açılması sonucu içeride bulunan farklı küçük bir salona geçtik. Fetullah Gülen zaten içeride bizi bekliyordu. Dikkatimi çeken husus ise Gülen’in oturduğu koltuğun arkasında bulunan vitrin içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir çok filoya ait uçak maketlerinin olmasıdır. Bize nereden geldiğimizi sordu. Biz de cevap verdik ve bize kursun ne zaman biteceğini sordu. Biz de ne zaman biteceğini anlattık ve Mutlu isimli şahsa nerede çalıştığını sordu. O da North Teksas Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğunu söyledi. Görüşmemiz bu kadar sürdü ve peşimizden Mısır’da alim olan Türk bir profesörün girdiğini hatırlıyorum. Görüşme sonrası biz eğitim yerimize geri geldik.

UÇUŞTA ELEME

İkinci kez yaşadığım fikir ayrılığı pilotaj eğitiminden elenen arkadaşları görmemle beraber oldu. Burak adlı kişinin menfi olarak nitelendirdiği bazı kişiler sırayla bazı sebeplerden dolayı uçuşta eleniyorlardı. Haksızlık devam ediyordu. Bu benim için fikir ayrılığıydı ama aynı zaman da pilot olabilmem için bu kişilerin yanındaymış gibi görünmem gerekiyordu.

‘Fetullahçı olmayanlar atıldı’

Harp Okulu’nda kendi devrelerimden atılan bazı arkadaşlarımı hatırlıyorum. Genel olarak basit suçlardan ceza aldıklarını duyuyordum. Hemen hemen hepsinin söylediği kendilerinin “Fetullahçı” olmadıkları için okuldan atıldıklarıydı. 

Milliyet

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