PKK’nın çatısında Demirtaş 21. sırada

Demirtaş’ın, terör örgütü PKK’nın çatı örgütü KCK/TM’nin ‘Siyasi alan sorumlusu’ olduğu ve örgütün bu anlamda 21.sırasında yer aldığı ifade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırladığı iddianamede şok edici detaylar yer aldı.

TBMM’de grubu bulunan siyasi bir partinin genel başkanı olan Demirtaş’ın, aynı zamanda terör örgütü PKK’nın çatı örgütü KCK/TM’nin “siyasi alan sorumlusu” olduğu ve örgütün bu anlamda 21.sırasında yer aldığı ifade edildi. Terör örgütünün kendi iç infazlarından dolayı oluşturulan “özür komitesi”nin üyeliğini de yapan Demirtaş’ın, örgüt yöneticilerinden gelen talimat yazışmalarını ilgili ailelere götürdüğü de kaydedildi.

31 AYRI SUÇ DOSYASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kurtca Eker imzasıyla hazırlanan 500 sayfalık iddianamede Demirtaş için 142 yıla varan hapis cezası talep edildi. Demirtaş’ın 31 suçtan ayrı ayrı hazırlanan fezlekeleri, TBMM’nin dokunulmazlıkları kaldırması sonrasında iddianameye dönüştürüldü.

ÖRGÜT POSTACISI GİBİ

İddianamede, Demirtaş’ın aynı zaman terör örgütü yöneticiliği de yaptığını açığa çıkardı. İddianamede yer alan iddialardan bazıları özetle şöyle: “(documento) ve (ikram ark) arkadaşa adlı word belgelerinden; KCK/TM yapılanması Türkiye sorumlusu olan Sabri OK’un KCK/TM Sözcüsü Ali Oruç ile birlikte BDP Milletvekilleri Gültan Kışanak ve şüpheli Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 2-3 kişilik bir grup oluşturduğu ve örgüt tarafından infaz edilen İkram Ersöz hakkında yürütme konseyinin verdiği iadei itibar için yazılan mektubun götürülerek Ersöz ailesine verilmesi hususunda talimat aldı.

SEYAHAT İZNİ BİLE KANDİL’DEN

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın talimatları ile KCK/TM Yerel Yönetimler Komisyonunca gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Konferansına katılanların isimlerinin yer aldığı listede Demirtaş 21. sırada yer aldı. Şüphelinin eylemleri de nazara alındığında KCK/TM yapısı içerisinde ‘siyasi alan merkezi’ sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu ve yönetici sıfatıyla hareket ederek diğer örgüt üyelerine örgüt hiyerarşisi içerisinde talimatlar verdiği anlaşılmıştır. İddianamede, Selahattin Demirtaş’ın yurt dışı ziyaretleri öncesi KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok’tan izin aldığı bilgisine yer verildi. İddianamede, “Sabri Ok da şüphelinin yapacağı seyahati ‘UYGUNDUR’ diyerek onayladı. Şüpheli Selahattin Demirtaş’ın yapılacak konferansla ilgili olarak Kamuran Yüksek’in aracılığıyla Sabri Ok’tan gündeme ilişkin bilgiler de almak istedi” tespiti yapıldı.

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