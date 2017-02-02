02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Türkiye'den İsrail'e çok sert kınama

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Türkiye'den İsrail'e çok sert kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.
Türkiye'den İsrail'e çok sert kınama Türkiye'den İsrail'e çok sert kınama Türkiye'den İsrail'e çok sert kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesinin kaygı uyandırdığı kaydedildi.

BM UYARDI 

Birleşmiş Milletler, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim birimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi. Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 3 bin konutun inşasına onay vermesine AB'nin şiddetle karşı çıktığını ve derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

HAMAS DA KINADI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, kararın onaylanması kınanarak, "Karar, İsrail'in daha fazla Filistin toprağını çalması ve el koyması hedefiyle atılan tehlikeli bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

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