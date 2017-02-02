İyice zıvanadan çıktılar! CHP'de hakaret mesaisi başladı

CHP’de başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere milletvekilleri Özgür Özel ve Öztürk Yılmaz skandal açıklamalarıyla tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, 1,2 milyonluk telefon faturasını savundu, Yılmaz, “Suriyeliler burada Türk kızlarıyla geziyor” açıklamalarıyla pes dedirtti.

Anayasa referandumunda 'hayır' kampanyası yürütecek CHP, daha çok skandal ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme geldi.

Önceki gün CNN'de canlı yayına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasını savundu. Faturanın devlete yarattığı kaybın büyüklüğünü gözardı eden Kılıçdaroğlu, “Siz de sınır getirseydiniz" dedi.



KOMİK SAVUNMA



Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kendisiyle konuştum. Buradaki yanlışlık şurada: Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Niye sınırsız? Yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Bunun değiştirilmesi lazım."



ÖZEL SEVİYESİNİ AŞTI



CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ise halkoylamasında 'evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nu hedef aldı. Özel, “Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Neyinize yetmedi parlamenter sistem' diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz" diyen Osmanoğlu'nu eleştirirken sınırı aştı.

Osmanoğlu'na hakaretvari bir dille cevap veren Özel, “Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" sözleriyle tepki çekti.



YILMAZ'DAN IRKÇI YAKLAŞIM



101 gün DEAŞ'ın elinde rehin kalan CHP'li eski Musul Büyükelçisi Öztürk Yılmaz, son bir yıldır Türkiye'de eylemlerini sıklaştıran DEAŞ ve PKK'nın Suriye sınırları içerisindeki hareketlilğine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gereksiz gördü. Fırat Kalkanı Operasyonu başarılı bir şekilde devam ederken, Yılmaz tepki çeken bir yorumla polemik başlattı. Yılmaz, “Bizim Mehmedimiz El Bab'da, Suriye'de şehit oluyor. Ama Türkiye'ye gelen Suriyeli erkeklerin yaş aralığına baktığımızda, 15 ila 44 arasında 819 bin 350 askere alınabilecek erkek, Türkiye'de kafelerde, pub'larda Türk kızlarıyla geziyor. Bizim Mehmedimiz Suriye'de şehit oluyor" sözleriyle ırkçı bir yaklaşım sergileyerek tepki çekti.

Yenişafak