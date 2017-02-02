02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar

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Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmemesinin ve hafta sonunda yeniden alevlenen Kardak krizinin gerginliği sürüyor.
Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar
Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar

Yunanistan, Türk hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

"KOVBOY HAREKETLER"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.

Antenna televizyonuna konuşan Kammenos: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır." dedi.

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