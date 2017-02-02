Merkel'in Ankara ziyaretinde neler konuşulacak?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Ankara'ya yapacağı bir günlük çalışma ziyareti öncesi Tornado ve İncirlik krizi yeniden alevlendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün ankaraya gelecek. Alman Der Spiegel'in haberine göre Türkiye, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında İncirlik üssüne konuşlanmış olan Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntülere doğrudan erişim istiyor. Ama Almanya, Türkiye'ye bu görüntüleri vermiyor. Spiegel haberine kaynak olarak bir Alman kriptosunu gösterdi. Türkiye'nin Almanya'nın İncirlik'te karargâh inşaatına karşı bu görüntülere erişim istediği öne sürüldü.

Meclis kulislerinde ise Türkiye'nin Almanya'ya bu konuda yoğun baskı yaptığı konuşuluyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir muhalefet milletvekili tartışmalarla ilgili şu bilgileri verdi. Türkiye yaklaşık üç aydır Tornadoların Suriye ve Irak'tan çektiği görüntülerin ham halini istiyor. Almanya terör örgütü DEAŞ ile ilgili görüntüleri Türkiye'yle paylaşıyor. Ancak Türkiye, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin hareketleri üzerine de görüntülere erişim istiyor. İddiaya göre, durum ciddi olduğu için Merkel, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin ısrar etmesi durumunda muhalefet partileri Tornadoların İncirlik'ten çekilmesini istiyor.

SADECE DEAŞ'I VERİRİZ

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Boris Nannt, Tornadoların sadece DEAŞ'la ilgili görüntüleri paylaştığını doğruladı. Hükümetin basın toplantısında gelen bir soruyu cevaplandıran Nannt şöyle dedi: "Birkaç hafta önce tezkereyi 12 ay daha uzattık. Keşif uçuşlarından alınan sonuçlar bu tezkereye uygun biçimde, sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında koalisyona veriliyor. Türkiye de koalisyonun üyesi." Sözcü, 'Almanya, uçakları İncirlik'ten çekmeyi düşünüyor mu' sorusuna "Yeni bir tavır yok" dedi.

BOMBALANAN TBMM'Yİ ZİYARET EDECEK

Alman Dışişleri Sözcüsü Martin Schaefer, Tornado kriziyle ilgili haberleri ne doğrulayacağını ne de yalanlayacağını söyledi. Başbakan Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Tornado meselesini görüşmek üzere Türkiye'ye gittiğini reddederken ziyareti şöyle özetledi: "Başbakan Türkiye'de mülteci sözleşmesinin uygulanmasının devamı, Suriye, Kıbrıs sorunu, NATO'da işbirliği konularını görüşecek. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la bir araya gelecek. Kanlı bir darbe girişimiyle zarar gören Meclis binasını ziyaret edecek. Türkiye, darbe girişiminde bir travma yaşadı. Hukuk devleti kuralları içinde suçluların cezalandırılması gayet doğal." Merkel'in Türkiye'de iç politikadaki bazı endişe verici gelişmeleri net bir biçimde dile getirdiğini söyleyen Seibert, basın özgürlüğünün de görüşme konuları arasında olduğunu belirtti ve "Basın özgürlüğü demokrasinin temel direği" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞECEK

Bugün Ankara'ya gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, bugün AB büyükelçileri ile görüşecek. Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşmesinin ardından da akşam saat 20.00'de Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Merkel ile buluşacak. 30 Ocak'ta, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu, Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Onun mesajı, Merkel'in ziyaretinin kendi politikalarına destek anlamına geldiği yönünde olacaktır. Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır. Onu desteklemeye, Erdoğan'a yardıma geliyordur" açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu Merkel görüşmesinin bu açıklamadan önce planlandığı öğrenildi.