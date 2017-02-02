TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu
. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.