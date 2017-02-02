02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:07Öğle 13:25İkindi 16:04Akşam 18:30Yatsı 19:51
    • 5°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -5°C Balıkesir
  • BIST: 87.331 0.56
  • Altın: 146,119 -0.36
  • Dolar: 3,7390 -1.01
  • Euro: 4,0354 -0.61

TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü

»
329 DEAŞ hedefi havadan ve karadan vuruldu. Operasyonlarda 51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü
TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu

. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şişli'de kıskıvrak yakalandıŞişli'de kıskıvrak yakalandıŞişli’de bir AVM önündeki polis uygulamasından kaçarak saklanan ve terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından araması olduğu öğrenin kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Darbeci hainlere maaş ve ikramiyeDarbeci hainlere maaş ve ikramiyeFETÖ’den yargılanan aralarında generallerin de bulunduğu 3.500 darbeciye emekli aylığı bağlandı.
Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurduSüleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurduAntalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
TSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldüTSK'dan yeni açıklama:329 hedefe ateş, 51 terörist öldürüldü329 DEAŞ hedefi havadan ve karadan vuruldu. Operasyonlarda 51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'den İsrail'e çok sert kınamaTürkiye'den İsrail'e çok sert kınamaDışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.
PKK’nın çatısında Demirtaş 21. sıradaPKK’nın çatısında Demirtaş 21. sıradaDemirtaş’ın, terör örgütü PKK’nın çatı örgütü KCK/TM’nin ‘Siyasi alan sorumlusu’ olduğu ve örgütün bu anlamda 21.sırasında yer aldığı ifade edildi.
  • ‘Hayır’ çıkma ihtimali var mı?02 Şubat 2017 Perşembe 08:33
  • İşte FETÖ'cü teğmenin Gülen'in odasında gördükleri02 Şubat 2017 Perşembe 08:21
  • FETÖ'cü hain Photoshop’lu belgeyle ‘uzman’ oldu02 Şubat 2017 Perşembe 08:16
  • Mimarlar Odası'ndan skandal 'cami' açıklaması!02 Şubat 2017 Perşembe 08:11
  • FETÖ'cüleri yargılayan hakim mahkemede yakalandı02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Teröristbaşı FETÖ'nün yeğeni tutuklandı02 Şubat 2017 Perşembe 07:39
  • Kadir Güntepe hakkında karar verildi02 Şubat 2017 Perşembe 07:35
  • Askeri uçağa ateş açıldı01 Şubat 2017 Çarşamba 23:57
  • Ankara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 22:44
  • CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı01 Şubat 2017 Çarşamba 21:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri