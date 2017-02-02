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Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu

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Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu
Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu Süleyman Erten'i öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu

 Erten'i kaçırıp öldüren katil zanlısının ifadesinde, "Onu iple boğarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım" dediği ortaya çıktı.

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddia edilen zanlı S.K. ile ona "yardım ve yataklık yaptığı" öne sürülen babası M.K. ve erkek kardeşi E.K. gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından Korkuteli ilçesinde adliyeye sevk edildi.

M.K. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, zanlılardan S.K. ve kardeşi E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Süleyman Erken'in tamamen yanmış haldeki otomobili ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.
 

Olay

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den önceki gün saat 10.00'dan itibaren haber alamadığını, S.K. tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürmüştü.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Süleyman Erten'in kullandığı 06 FY 2514 plakalı cip vatandaşlar tarafından Korkuteli ilçesinde yanmış şekilde bulunmuş, gözaltına alınan S.K, Erten'i boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi yaktığını itiraf etmişti.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Süleyman Erten'in cesedini, Antalya-Korkuteli karayolundaki ormanlık alanda bulmuştu.

Kan donduran itiraf

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, vahşetin bir numaralı zanlısı S. K., jandarmadaki sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı. S.K.'nın, "Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığını görünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alana götürüp attım" dediği ortaya çıktı.

 

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