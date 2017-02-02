02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Önce bombalayıp sonra yasak getirdi

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Önce bombalayıp sonra yasak getirdi
ABD Başkanı Trump’ın vize yasağı koyduğu 7 ülkenin 6’sının, son yıllarda Amerikan ordusunun asker gönderdiği veya bombaladığı ülkeler olması dikkati çekti.
Önce bombalayıp sonra yasak getirdi Önce bombalayıp sonra yasak getirdi Önce bombalayıp sonra yasak getirdi

Yasak listesine alınan ülkeler arasında DEAŞ tehdidi dolayısıyla adı sıkça anılan Suriye, Obama döneminde Amerikan ordusunun en fazla bomba attığı ülkelerin başında yer aldı. Bugüne kadar Suriyeli mültecilerden hiçbiri, ABD topraklarında terör suçuna karışmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 aylığına vize yasağı koyduğu nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin 6’sının, son yıllarda Amerikan ordusu tarafından asker gönderilen veya bombalanan ülkeler olması dikkatleri çekiyor. Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali’den gelenlere cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD kapılarını 90 günlüğüne kapatan yeni Başkan Trump’ın “teröristleri engelleme yöntemi”, birçok bakımdan eleştirilere neden oldu. “Kara listeye” alınan ülkelerin çoğunun son yıllarda Amerikan ordusunun saldırılarına maruz kalmış olması dikkat çekti. Söz konusu saldırılarla daha da istikrarsızlaşan bu ülkelerde ortaya çıkan mülteci sorunu, özellikle Suriye iç savaşı sebebiyle uluslararası bir meseleye dönüştü. Bugün ABD yönetiminin ana şikayet konusu olan DEAŞ tehdidinin ilk olarak, 2003 yılında Amerikan ordusu tarafından işgal edilen ve o tarihten sonra bir türlü istikrarı yakalayamayan Irak’ta ortaya çıkması, vize yasağı tartışmalarında gündeme gelen önemli bir madde oldu. 

LİSTEDE YER ALAN ÜLKELERİN SİCİLİ “TEMİZ”

Atlantik dergisinden UriFriedman imzalı “Amerika’nın teröristleri aslında nereden geliyor?” başlıklı makale, Trump’ın vize yasağı listesinin esasen mevcut tabloyu doğru yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Makalede, 1975-2015 yılları arasında bu 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’de terör bağlantılı saldırılarda öldürdüğü kişi sayısının “sıfır” olduğu belirtildi. Yine bu dönemde sadece 6 İranlı, 6 Sudanlı, 2 Somalili, 2 Iraklı ve 1 Yemenlinin terör bağlantılı suçlardan mahkum olduğu kaydedildi. Benzer şekilde bugüne kadar hiçbir Suriyeli mültecinin, Amerikan topraklarında terör saldırısında herhangi bir kişiyi öldürmediğinin altı çizildi.
 

AMERİKA SURİYE VE IRAK’A 24 BİNİN ÜZERİNDE BOMBA ATMIŞ

Yasak listesine alınan ülkeler arasında DEAŞ tehdidi dolayısıyla adı sıkça anılan Suriye, önceki Başkan Barack Obama döneminde Amerikan ordusunun en fazla bomba attığı ülkelerin başında yer aldı. Dış ilişkiler Konseyi’nin yayımladığı raporda sadece 2016 yılında Amerikan hava unsurlarının Suriye ve Irak’a attığı bomba sayısının 24 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hem bölgede hem de Türkiye ve Avrupa’da yaşanan Suriyeli mülteci meselesinin temelinde yatan 6 yıllık iç savaşta Obama yönetimi, bölge başkentlerinde “gerekli adımları atmamakla” ve dolaylı olarak “mülteci sayısının artmasına zemin hazırlamakla” suçlandı. 2011 yılından beri iç savaşla, 2014 yılından bu yana da DEAŞ tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli yerlerinden olurken, bunların yaklaşık 12 bini ABD topraklarına mülteci olarak kabul edildi. ABD’de mültecileri takip eden birçok kurumun paylaştığı verilerin ortak bir şekilde işaret ettiği üzere, bugüne kadar ABD topraklarında hiçbir Suriyeli mülteci, bir terör saldırısına bulaşarak herhangi bir kimseyi öldürmedi.
 
Trump’ın “Ülkeye yabancı teröristlerin girmesini engelleme” başlıklı kararnamesinde çizilen tablodan farklı olarak DEAŞ tehdidi dolayısıyla Suriyelilerin ülkeye alınmaması, hiçbir terör suçuna bulaşmamış çok sayıdaki Suriyeli mülteciyi şimdiden zora sokmuş durumda.

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