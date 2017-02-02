02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Başkanı Nieto'yla yaptığı telefon görüşmesinde sınır hattının korunması için asker gönderme tehdidinde bulunduğu iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız...
ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız... ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız... ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız...

ABD Başkanı Donald Trump, sınır hattına örmek istediği duvar nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesi yine sınır hattına örülecek duvar ve yasadışı geçişlerdi.

Associated Press'in haberine göre Trump, Nieto ile olan görüşmesinde Meksikalı uyuşturucu kartelleri için 'kötü herifler' ifadesini kullandı ve Nieto'dan onları durdurmasını istedi.

DURDURAMIYORSAN BİZ GÖNDERELİM

Trump'ın telefon görüşmesinde Nieto'ya, "Orada bir miktar kötü herif var. Onları durduramıyorsun. Ordunun korkmuş olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler korkmuyor, belki de kontrol altına almak için onları göndermeliyim." dediği iddia edildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz günlerde Trump'ın sınır hattına duvar öreceğini ve bu duvarın parasını da Meksika'ya ödeteceğini söylemesi üzerine gerilmişti. Meksika Başkanı Nieto, Trump'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray'a olan ziyaretini iptal etmişti.

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