02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor

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Yaklaşık 16 bin insanın yaşadığı Ukrayna'nın Avdeyevka kasabasında şiddetli çatışmalar var. Onlarca binaya ateş açıldı, bir sivil öldü, sekiz kişi de yaralandı.
Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor
Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor

Boşaltılan kasaba, Rusya yanlısı ayrılıkçıların merkezi Donetsk'e 10 kilometre mesafede bulunuyor. 

Ukrayna, yaklaşık 16 bin insanın yaşadığı kasabada 43 binaya ateş açıldığını bildiriyor. Aynı zamanda elektrik hatlarını onarmaya çalışan teknisyenler de açılan ateşten nasibini aldı. Kiev yönetimi, ayrılıkçıların havan topu da kullandığını aktarıyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, apartman bloklarının arka bahçelerinde Ukrayna tankları yer alıyor. Ayrıca, kasabada yaşayanların dağıtılan yemek için kuyruğa girdiği görülüyor.

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Bölgede görev yapan uluslararası gözlemciler, ateşkesin son haftalarda binlerce kez ihlal edildiğini bildiriyor.

Dün başkent Kiev'de ise cenaze töreni vardı. Çatışmalarda can veren bir Ukrayna askeri, Kiev'de son yolculuğuna uğurlandı. Askerin ailesi gözyaşlarıyla oğullarını toprağa verdi.

 

UÇAĞA SONDAJ PLATFORMUNDAN ATEŞ AÇILDI

Taraflar arasındaki gerilim Karadeniz'e de sıçramış durumda. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz üstünde uçan bir askeri uçağa ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Odessa yakınlarında uçan An-26 tipi kargo uçağını hedef alan saldırının, Moskova yönetiminin Karadeniz’de el koyduğu bir sondaj platformundan yapıldığını söyledi.

Ukraynalı Bakan, uçakta açılan mermi deliği fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Rusya ise, söz konusu saldırıyı yalanlıyor. Moskova yönetimine göre, Ukrayna uçağı Tavrida ve Kırım-1 platformları üzerinde iki defa alçaktan uçarak provokasyon yaptı. Bunun üzerine, platformdan dört kez işaret tabancası ile uyarıda bulunuldu.

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NATO KAYGILI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

Rusya'dan ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanmasını isteyen Stoltenberg, "Bir an önce ateşkesin sağlanması ve Minsk anlaşmasının yasakladığı ağır silahların geri çekilmesi için taraflara çağrıda bulunuyoruz. AGİT gözlemcilerinin bölgedeki çalışmaları ve güvenlikleri garanti altına alınmalı. Buna Ukrayna’nın Rusya sınırı da dahil" dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle biten savaşta taraflar iki yıl önce Minsk anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya göre, taraflar söz konusu bölgelerdeki cephe hatlarından ağır silahları çekmekle yükümlü.

Ukrayna-Rusya savaşında 10 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

Milliyet

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