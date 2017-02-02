Trump'ın arabası Türk ustaya nasıl geldi?

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesin kullandığı 1987 model Mercedes Benz 560SL, Almanya'da yaşayan İskenderun’lu Abdülkadir Fırat Baz (63) ve oğlu Barış Baz (41) tarafından restore ediyor. Baz ailesi, Almanya’nın Karlsruhe kentinde klasik araba restorasyonu yapan ‘Dream Cars’ı işletiyor.

40 BİN AVROLUK ARACA 20 BİN AVRO MASRAF

Almanya, son bir haftadır ABD Başkanı Trump ailesin kullandığı bordo renginde spor Mercedes’in Almanya’ya nasıl geldiğini konuşuyor. Karlsruhe kentin Waghaeusel kasabasında klasik araba restorasyonu ve araba tamiri yapan baba-oğul Donald Trump’un arabasını 4 yıl önce New York’ta 40 bin Euro’ya satın aldığını ve bugüne kadar 20 bin Euro masraf ederek restore ettiklerini söyledi.





Avrupa piyasasında değeri 80 bin Euro’ya varan spor Mercedes’in fiyatının Trump’ın başkan seçilmesi ile yükseldiği belirtiliyor.



Baz ailesi alıcıların giderek çoğaldığını; dünyanın dört bir yanından arabaya sahip olmak isteyenlerin sayısının da giderek arttığını söyledi.

'MOTORU YENİ SAYILIR'



Restoratör ve klasik araba tutkunu Abdülkadir Fırat Baz, ağırlıklı olarak Ivana Trump tarafından kullanılan Mercedes’in çok az yol katettiğini; motorun sadece 18 bin km'de olduğunu söyledi.



Şirketin sahibi Baz "Zannederim Trump ailesi bu spor Mercedes’le sadece yemeğe veya golf oynamaya gidiyordu. Motoru yeni sayılır" dedi.

SATIŞA ÇIKIYOR



Abdülkadir Fırat Baz, restorasyon çalışmaları bitince Mercedes’in açık artırma veya internet üzerinden satışa çıkarmayı planladığını ifade etti.