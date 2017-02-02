FETÖ'den 177 polis hakkında gözaltı kararı

Ayrıca Hatay, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 polis hakkında gözaltı kararı aldı.



Birçok ilde FETÖ'den tutuklama

Öte yandan Hatay, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi tutuklandı.

Hatay



Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak'ta Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 14'ü ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aralarında meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Balya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma çerçevesinde eski komiser yardımcısı M.K. ile K.S. adreslerinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı. K.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



Bursa

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye gönderildi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim AŞ'nin 13 yöneticisi ve çalışanının yakalanması için harekete geçmiş, Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.S, M.S, A.E, V.D, S.A, O.M, D.T, T.Ö. O.Ö ve İ.Ç. yakalanmıştı.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 emniyet mensubundan 22'si tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, daha önce açığa alınan, aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.