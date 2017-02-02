02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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İstanbul'da gençlik oyun kuyruğunda!

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İstanbul'da gençlik oyun kuyruğunda!
Kısa bir süre önce açılışı yapılan Gaming İstanbul'a yüzlerce genç sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da gençlik oyun kuyruğunda! İstanbul'da gençlik oyun kuyruğunda! İstanbul'da gençlik oyun kuyruğunda!

 İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan ve 2-5 Şubat tarihleri arasında binlerce oyun meraklılarını ağırlayacak olan dev etkinlikte fazlasıyla çekişmeli birçok oyun turnuvasına da ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da bugün kapılarını açan Gaming İstanbul oyun tutkunlarından ilk günden yoğun ilgi gördü. Toplamda 47 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği dev etkinlikte oyun turnuvalarının yanı sıra lansman ve konferanslar da düzenlenecek. Fuarda, Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası, 4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin dolar ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri de gerçekleştirilecek.

120 BİN TL ÖDÜL KOYDULAR

Dünyanın en büyük oyun üreticisi Tencent’in 5v5 mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in lansmanı da GIST 2017’de gerçekleşecek. Tencent, Gaming İstanbul süresince devam edecek 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" turnuvasında oyuncuları buluşturacak. 

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"Strike of Kings"in Türk oyuncularıyla tanışmasını sağlamak amacıyla, oyundaki tüm karakter ve ’skin’ler Türk oyuncuları için iki hafta ücretsiz açık olacak.

PLAYSTATION VR SİSTEMİNİN LANSMANI YAPILACAK

Sony, PlayStation VR sistemini, en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini Gaming İstanbul 2017’de oyun severlere tanıtacak. PS4 platformundaki birçok oyunun deneme imkanı sunulacak fuarda oyunları sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlemek isteyen kullanıcıların da bunun için bir şansı olacak.

Gaming İstanbul 2017’de katılımcılar, Star Wars: Force Arena, MARVEL Future Fight, Paramanya ve Netmarble’ın eğlenceli oyunlarını deneme şansı elde edecek. Netmarble standında oyuncular, Star Wars: Force Arena’da kazanmak için mücadele edecek. Netmarble ayrıca, ana sahnede gerçekleştireceği Wolfteam Turnuvası ve Mstar Dans Workshop’u ile de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

 

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