02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Tenzile teyze el emeği göz nuru giysiler örüyor

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Havaların giderek soğuduğu bu günlerde vatandaşlar oldukça kalın giyinmeye özen gösteriyor. Kalın kıyafetler almak için insanlar, mağazalara akın ederken el becerisi olan bazı ev hanımları ise kendileri ve yakınları için el emeği göz nuru giysiler örüyor.
Tenzile teyze el emeği göz nuru giysiler örüyor
Tenzile teyze el emeği göz nuru giysiler örüyor Tenzile teyze el emeği göz nuru giysiler örüyor Tenzile teyze el emeği göz nuru giysiler örüyor

Torunlarına ve çocuklarına kış soğuklarından korunmak için kalın giysiler ördüğünü kaydeden Tenzile Akdoğan adındaki ev hanımı, Habervaktim'e konuştu. 

Kendi ördüğü giysilerin mağazadaki kıyafetlerden daha güzel ve daha sağlıklı olduğunu belirten Tenzile Akdoğan ile gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşimiz şöyle:

40 SENEDİR ÖRGÜ ÖRÜYOR
Kaç senedir örgü örmektesiniz?

Yaklaşık 40 yıldır örgü örerim. Gençlik çağlarımda dantel, yelek, kazak, atkı, patik gibi birçok giysi örerdik ancak şimdi belli bir yaşa gelince fırsat bulduğumuz zaman örgü örüyorum.

ÇOCUKLARINA VE TORUNLARINA ÖRÜYOR
Bunları kime örüyorsunuz peki?

3 tane çocuğum 2 tane de torunum var. Çocuklarıma şimdi pek örmesem de torunlarım için kazak, pantolon gibi şeyler örüyorum. Malum kış ayındayız. Çok soğuk oluyor. Yünden yapılan giysilerin yerini başka hiçbir şey tutmaz.

HER ŞEY TORUN İÇİN
Torunlarınızı çok seviyorsunuz o zaman?

Ooo sevilmez mi? Torunun yeri daha ayrı oluyor. Allah herkese nasip etsin. Onlara bir şey örmek bile güzel bir duygu.

BİRKAÇ HAFTAYI BULUYOR
Kaç günde örüyorsunuz?

Sürekli ilgilenemediğim için bir takım kıyafet birkaç haftayı buluyor. Burada önceden ördüklerim var. Çeşit çeşit hepsi farklı renkte gördüğünüz gibi.

MAĞAZA ÜRÜNÜNDEN UYGUN
Bir takım el örgüsü kıyafet size ne kadara mal oluyor?

Yün ipin tanesi 3 liradan başlıyor. Bir çocuk elbisesine 2-3 yün ipi gidiyor. Gerisini siz düşünün işte. El emeğini saymazsak mağaza malından uygun.

ÖRGÜYÜ YIKA YIKA GİY
Mağaza ürünü mü sizin ürününüz mü daha iyi daha kaliteli?

El emeği ile örülen giysi hiç hazır ürün ile kıyaslanabilinir mi? Bu asla mümkün değil. Benim ördüğüm elbiseyi yıka yıka giy eskitemezsiz ancak mağaza ürünü çeker, solma yapar, yıpranır, yırtılır. Daha saymaya gerek yok.

YENİ NESİL ÖRGÜYLE UĞRAŞMIYOR
Günümüzde sizin gibi el emeği giysi örenler pek bulunmuyor değil mi?

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Bu işler de eskide kaldı. Biz gençliğimizde sürekli el işiyle uğraşırdık. Şimdi kim örgü örüyor ancak bizim yaşlarımızdaki kişileri örgü örerken görebilirsiniz. Yeni nesil bu işlerle uğraşmıyor.

ZAHMETTE BİLEN BULUNMUYORLAR
Şimdiki gençlik hep hazırcı mı?

Yani. Şimdiki gençler iki günde bir elbise alıyor. Gençler kendi ürünün kendi örmüyor. Zahmette bile bulunmuyor. Bunun örnekler olsa olsa birkaç tanedir. Ama biz gençliğimizde kolay kolay hazır almazdık. Giydiğimizin de bir değeri olurdu ancak şimdi öyle mi giysilerin bir değeri mi var? Bizim zamanımızda yokluk vardı. Herkesin bir çift, bilemedin iki çift elbisesi olurdu. Onlar da yırtılırsa yama yapardık sonra yine giymeye devam ederdik.

EL EMEĞİ KIYMETLİ OLUYOR

Sizin yeni nesle öneriniz nedir?

El becerileri olan hanım kızlarımız bu tarz giysileri örsünler. Çünkü kendiniz uğraş verdiğiniz zaman onun ayrı bir değeri oluyor. Hiç yoktan bir kaşkol örsünler. Bu soğuk havalarda içlerini ısıtır.

BOŞ BİR ÇABA DEĞİL!

Son olarak bu el emeği ürünleri "boş bir çaba" olarak görenlere bir lafınız var mı?
El emeği göz nuru ürünler boş bir çaba olur mu hiç. Her şeyin aslı güzeldir. Taklitlerle işiniz olmasın asla!

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