02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
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Türkiye'nin talebi kabul edildi

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Türkiye'nin talebi kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, Türkiye'nin FETÖ hakkındaki talebini kabul etti.
Türkiye'nin talebi kabul edildi Türkiye'nin talebi kabul edildi Türkiye'nin talebi kabul edildi

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), bu statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

STK'ların BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alması gerekiyor.

FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğinin 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un 2012 yılından beri EKOSOK nezdinde "istişari statüsü" bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Türkiye, FETÖ ile bağlantılı bu örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulundu.

Türkiye'de kapatılan yasa dışı bu örgütlerin BM'de de faaliyet gösteremeyeceği ve "istişari statülerinin" iptal edilmesine ilişkin talep, BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinde değerlendirildikten sonra oylamaya sunuldu.

Oylamada 19 üyeli komiteden 16 ülke Türkiye'nin talebine destek verdi. ABD, İsrail ve Uruguay ise her örgüt için ayrı ayrı yapılan oylamalarda "hayır" ve "çekimser" oyları kullandı.

Oylama sonucunda BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, EKOSOK'a FETÖ ile bağlantılı örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesine ilişkin tavsiyede bulunma kararı aldı.

Komitenin 3 örgütün statülerinin iptaline ilişkin tavsiye kararı, nisan ayında 54 üyeli EKOSOK'ta oylanacak.

FETÖ'nün para kaynağı olan TUSKON, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Kimse Yok Mu Derneği 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından kapatılmıştı.

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