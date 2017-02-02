02 Şubat 2017 Perşembe6 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:07Öğle 13:25İkindi 16:04Akşam 18:30Yatsı 19:51
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 87.327 0.55
  • Altın: 146,121 -0.36
  • Dolar: 3,7324 -1.18
  • Euro: 4,0355 -0.61

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile düzenlenen konferansta yurt dışında yaşayan Türklere çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerine yaptığı konuşmada Truizm Bakanlığı'nın bizzat kendi himayesi altında bir kampanya başlattığını duyurarak Türkiye'nin yaşanan krizi fırsata çevireceğini söyledi.

Turizm'de ilk olarak hedefin turist sayısının 8 milyon artırılması olduğu vurgulayan Erdoğan , "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum.Bu yüzden "Komşunu al gel kampanyasını" başlatıyoruz. Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına mahçup olmayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan yabancılara da seslenen Erdoğan, "Türkiye'de yaşayan yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahiptir. Kendilerini tatillerinin en az bir haftasını Türkiye'de geçirmeye davet ediyorum." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:

"Doğal ve tarihi güzelliklerimiz korunması konusunda giderek artan bir bilinçlenme olduğunu görüyorum. Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok güçlü sebepleri var. Diğer sektörlerden farklı olarak turizm kendi varlıkları ile hizmet göstermektedir.

KRİZİ FIRSATA DÖNDÜRECEĞİZ

Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar bize mahsus değildir. Bölgemizde yaşanan insani dramlar bütün dünya ile birlikte bizi de tehdit ediyor. Türkiye olarak çözümün krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyoruz.Yeni Havalimanız, halen faaliyette olan 55 Havalimanımız, duble yollarla iyi bir yere vardık. İhracatta, turizmde diğer bütün alanlarda bu yaklaşıma yöneliyoruz. Mevcut turizm destinasyonlarımız yeniden canlandırmanın çabası içindeyiz.2002 yılında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum deniz güneş. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktu. Ne zaman ki çeşitlenmeye başladık, turistlerin sayısı artmaya başladı.

BAKANLIK KAMPANYA BAŞLATIYOR

İlk etapta turist sayımızı 8 milyon artıracağız. Bunun için de bakanlığımız biz kampanya başlatacak. Türkiye, en güzel toprakların, denizlerin, ağaçların, dağların, yemeklerin, meyvelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir.Hani milletten, dilden olursa olsun herkese cazip gelecek bir ülkeye sahipiz.

HEPSİNİ ÜLKEMİZE TATİLE BEKLİYORUM

Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Yurtdışı ile hala bağlantısı olan 3.5 milyon insanımız var. Biz yurtdışındaki vatandaşlarımızın tamamını ülkemizin fahri turizm elçileri olarak görüyoruz ve onları ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum.Bu yüzden "Komşunu al gel kampanyasını" başlatıyoruz. Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına mahçup omayacaklarına inanıyorum. Başlattığımız bu seferi dalga dalga büyütmeli hedefimize ulaşmalıyız. 

DÜĞÜNLERİNİZİ TÜRKİYE'DE YAPIN

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, düğün veya düğün dernek vatanda olur anlayışla, düğün gibi sünnet gibi özel günlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum.Elbette doğduğun yer kadar, doyduğun yer de önemlidir. Ne diyor Cahit Kulebi, ağladığım senin içindir, güldüğüm senin içindir, öüp başıma koyduğum ekmek gibisin. Vatanımız bizim için bunu ifade ediyor. Yılda 50 binden fazla düğün yapılıyor. Mümkün oldukça bunu ülkemizde yapmalıyız. Avusturya'daki, İngiltere'deki kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bütün dernek neyse burada yapın. 

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN YABANCILARA ÇAĞRI

Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılara. Onlara iş de burada tatil de burada diyoruz. Türkiye'de yaşayan yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahiptir. Kendilerini tatillerinin en az bir haftasını Türkiye'de geçirmeye davet ediyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile düzenlenen konferansta yurt dışında yaşayan Türklere çağrıda bulundu.
Herkes bu Türk patronu konuşuyor! Şirketini çalışanlarına bırakıyorHerkes bu Türk patronu konuşuyor! Şirketini çalışanlarına bırakıyorAhmet Musul’un hayali gerçek oluyor, Ekol patronsuz bir şirkete dönüşüyor. Türkiye’de yasalar izin vermediği çözümü Hollanda’da buldu.
Bankalardan kredilere Facebook kriteriBankalardan kredilere Facebook kriteriTürkiye’de finans çevreleri bir süredir müşterilerine kredi vermeden önce kullanıcıların Facebook’taki arkadaş çevresinin kredi seviyesini mercek altına alıyor
Fed kararından sonra dolarda son durum!Fed kararından sonra dolarda son durum!Dolar/TL yeni günde 3.76 seviyesinden işlem görüyor.
AB ve Meksika Trump'a karşı birleştiAB ve Meksika Trump'a karşı birleştiAvrupa Birliği ve Meksika, ABD başkanı Trump'a karşı adeta dayanışmaya girdi. İki taraf, daha önce yaptıkları serbest ticaret anlaşması için hızlandırma kararı aldı.
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı.
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi01 Şubat 2017 Çarşamba 17:47
  • Emeklilerin beklediği imza tamam01 Şubat 2017 Çarşamba 17:44
  • Kral Selman kararını verdi! 67 yıl sonra bir ilk01 Şubat 2017 Çarşamba 16:30
  • Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı01 Şubat 2017 Çarşamba 14:30
  • İran'dan Trump'a rest! Silahını çekti01 Şubat 2017 Çarşamba 13:30
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor01 Şubat 2017 Çarşamba 12:46
  • İhracat rakamları açıklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 12:35
  • 2.5 milyarlık 'ev' bereketi01 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • SGK'dan emeklileri ilgilendiren açıklama01 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
  • Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Çeyrek altın ne kadar?01 Şubat 2017 Çarşamba 09:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri