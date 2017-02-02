Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerine yaptığı konuşmada Truizm Bakanlığı'nın bizzat kendi himayesi altında bir kampanya başlattığını duyurarak Türkiye'nin yaşanan krizi fırsata çevireceğini söyledi.

Turizm'de ilk olarak hedefin turist sayısının 8 milyon artırılması olduğu vurgulayan Erdoğan , "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum.Bu yüzden "Komşunu al gel kampanyasını" başlatıyoruz. Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına mahçup olmayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan yabancılara da seslenen Erdoğan, "Türkiye'de yaşayan yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahiptir. Kendilerini tatillerinin en az bir haftasını Türkiye'de geçirmeye davet ediyorum." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:



"Doğal ve tarihi güzelliklerimiz korunması konusunda giderek artan bir bilinçlenme olduğunu görüyorum. Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok güçlü sebepleri var. Diğer sektörlerden farklı olarak turizm kendi varlıkları ile hizmet göstermektedir.



KRİZİ FIRSATA DÖNDÜRECEĞİZ

Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar bize mahsus değildir. Bölgemizde yaşanan insani dramlar bütün dünya ile birlikte bizi de tehdit ediyor. Türkiye olarak çözümün krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyoruz.Yeni Havalimanız, halen faaliyette olan 55 Havalimanımız, duble yollarla iyi bir yere vardık. İhracatta, turizmde diğer bütün alanlarda bu yaklaşıma yöneliyoruz. Mevcut turizm destinasyonlarımız yeniden canlandırmanın çabası içindeyiz.2002 yılında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum deniz güneş. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktu. Ne zaman ki çeşitlenmeye başladık, turistlerin sayısı artmaya başladı.



BAKANLIK KAMPANYA BAŞLATIYOR



İlk etapta turist sayımızı 8 milyon artıracağız. Bunun için de bakanlığımız biz kampanya başlatacak. Türkiye, en güzel toprakların, denizlerin, ağaçların, dağların, yemeklerin, meyvelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir.Hani milletten, dilden olursa olsun herkese cazip gelecek bir ülkeye sahipiz.



HEPSİNİ ÜLKEMİZE TATİLE BEKLİYORUM

Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Yurtdışı ile hala bağlantısı olan 3.5 milyon insanımız var. Biz yurtdışındaki vatandaşlarımızın tamamını ülkemizin fahri turizm elçileri olarak görüyoruz ve onları ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum.Bu yüzden "Komşunu al gel kampanyasını" başlatıyoruz. Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına mahçup omayacaklarına inanıyorum. Başlattığımız bu seferi dalga dalga büyütmeli hedefimize ulaşmalıyız.



DÜĞÜNLERİNİZİ TÜRKİYE'DE YAPIN

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, düğün veya düğün dernek vatanda olur anlayışla, düğün gibi sünnet gibi özel günlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum.Elbette doğduğun yer kadar, doyduğun yer de önemlidir. Ne diyor Cahit Kulebi, ağladığım senin içindir, güldüğüm senin içindir, öüp başıma koyduğum ekmek gibisin. Vatanımız bizim için bunu ifade ediyor. Yılda 50 binden fazla düğün yapılıyor. Mümkün oldukça bunu ülkemizde yapmalıyız. Avusturya'daki, İngiltere'deki kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bütün dernek neyse burada yapın.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN YABANCILARA ÇAĞRI



Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılara. Onlara iş de burada tatil de burada diyoruz. Türkiye'de yaşayan yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahiptir. Kendilerini tatillerinin en az bir haftasını Türkiye'de geçirmeye davet ediyorum."