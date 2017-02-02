Ahmet Hakan'ı dinlemedi!

Özel hayatında mutsuzluk yaşayan ve Gülben Ergen'le iki yıllık evliliğine son veren Erhan Çelik başarıyı ekranda yakaladı. Reytinglerde her geçen gün yükselen TRT haber dün akşam kendi zirvesini yaparak Total'de 15. sırada yer aldı.

Bunun bir başka anlamı daha vardı. Erhan Çelik bu sonuçlarla Kanal D Ana Haber'e iddialı bir giriş yapan ama retinglerde istediği sonuçları alamayan Ahmet Hakan'ı da geride bırakmış oldu.

Erhan Çelik'le TRT Haber hem Total reytinglerde hem AB grubunda Ahmet Hakan'la Kanal D haberi geride bıraktı ve büyük başarının altına imza atmış oldu.

Milliyet