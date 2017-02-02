Rüzgar tersine döndü! Dolar ve borsada son durum ne?

FED'in kararının ardından dolar hızla kan kaybediyor. Güne 3.7590 TL'den başlayan dolar 3,72'in altını gördü. Borsa ise üst üste rekorlar kırıyor.

Türkiye piyasaları için bu hafta olumlu gelişmeler yaşanıyor. Borsaya yüz milyonlarca dolar giriş yapılırken rekorlar da art arda geldi. Geçtiğimiz günlerde 4 TL sınırını zorlayan dolar ise adeta çakılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artırıma gitmemesi, küresel piyasalarda doları zayıflattı. Bu gelişmenin ardından dolar/TL 3,7190'ı gördü. Dolar güne 3,7590 seviyesinde başlarken dünü 3,77'nin üzerinde tamamlamıştı.

Dolar/TL paritesi 3,7190 seviyesini gördükten sonra günün genelinde yüzde 1 düşüşle 3,73 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yüzde 0,6 kayıpla 4,04, sterlin/TL ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 4,74'ten işlem görüyor.

BİR HAFTADA İKİ REKOR

Öte yandan borsa da hareketli günler geçiriyor. Borsa İstanbul, 30 Ocak Pazartesi gününü 86 bin 237 puanla kapatmış, böylece 9 ayın zirvesini görmüştü. Dün ise yüzde 0,64 yükselerek 86.847,96 puanla yaklaşık 20 ayın en yüksek günlük kapanışını yaptı.

'452 MİLYON DOLARLIK NE GİRİŞ OLDU'

Öte yandan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz." dedi.