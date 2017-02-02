İşte son referandum anketi

A&G’nin Başkanı Adil Gür, son yaptığı referandum anketinin sonuçlarını açıkladı.

A&G’nin Başkanı Adil Gür, halka referandumu sordu, ipuçlarını Akşam’a açıkladı: MHP seçmeninin 4'te 3'ünün‘hayır’ oyu vereceğine dair yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor.

SON KAMUOYU ANKETİ

AK Parti ile MHP’nin mutabakata vardığı Anayasa değişikliği için son sözü Nisan'daki referandumda millet söyleyecek.

Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşlarından A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını paylaştı.

KATILIM ORANI ÇOK YÜKSEK

Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

MHP seçmeninin dörtte üçünün “hayır” oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor.

Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak “evet” diyeceğini, üçte biri de “hayır” oyu vereceğini söylüyor.

MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz “kararsız” durumda.

"EVET" %54 BANDINDA

Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik.

“Evet” oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini “Erdoğan’a duyduğumuz güven” olarak, “Hayır” oyu verecekler ise “Erdoğan karşıtlığı” ile açıklıyor. “Evet” oyları % 54 bandında görünüyor.