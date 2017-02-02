03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum!
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum!

Referandumdan 'hayır' çıkması için 81 ile gideceklerini söyleyen CHP Lideri, MHP'nin neden 'evet' diyeceğine anlam veremediğini belirtti.

"SAMİMİ SÖYLÜYORUM, SAYIN BAHÇELİ'Yİ ANLAMIYORUM"

DW Türkçe'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Sayın Bahçeli’yi anlamış değilim. Partisinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçilik sözcüğünü en çok kullanan parti. Tüzüğünde, programlarında ısrarla vurguladığı bir olgu milliyetçilik. Ama Sayın Bahçeli “Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum” diyen kişiyle yan yana fotoğraf veriyor, ben bunu anlayamıyorum. Samimi söylüyorum, Sayın Bahçeli’yi anlayamıyorum."

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