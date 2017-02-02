03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı

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Erzurum'da FETÖ/PDY'ye ilişkin, eski tapu müdürü Bozkaya hakkında açılan davanın iddianamesinde, örgütün hükümeti devirmek için çok sayıda illegal yöntem kullandığı belirtildi.
FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı
FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliğiyle suçlanan eski Aşkale Tapu Müdürü Azmi Bozkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen 36 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması, faaliyeti, yönetim modeli ve eğitim alanlarının yanı sıra örgütün baskı oluşturma ve siyasi baskı stratejisi hakkında bilgi verildi.

Bozkaya hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde, örgütün hükümeti devirmek için çok sayıda illegal yöntem kullandığı belirtildi.

"Üst akılla oluşturulmuş, tamamen organize bir strateji izlenmiş"

FETÖ'nün, mensuplarını milletvekili olarak Meclis'e sokmak istediği anlatılan iddianamede, örgütün böylece ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığıyla çalışmalar yaparak medya organlarının da katılımıyla yasama sürecine müdahil olmaya çalıştığı kaydedildi.

"17-25 Aralık sürecinde bu yöntemlerle hükümeti devirmeye yönelik 'üst akılla' profesyonelce oluşturulmuş, tamamen organize bir strateji izlenmiştir." ifadelerine yer verilen iddianamede, "Örgüt, başta uyuşturucu, terör ve Kürt sorunu olmak üzere iç güvenlik, dış politika, uluslararası güvenlik, bölgesel ve küresel ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, ekonomi ve eğitim gibi konularda kendi alternatif politikalarını üretip, bunların devlet ya da hükümet politikası haline gelmesini sağlamaya çalışmaktadır" denildi.

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