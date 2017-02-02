03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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Yerli otomobil ne zaman yola çıkacak? Tarih belli oldu

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin trafiğe çıkacağı tarihi verdi. Özlü "2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz" dedi.
Yerli otomobil ne zaman yola çıkacak? Tarih belli oldu
Yerli otomobil ne zaman yola çıkacak? Tarih belli oldu Yerli otomobil ne zaman yola çıkacak? Tarih belli oldu Yerli otomobil ne zaman yola çıkacak? Tarih belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız.

KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.

Kurlardaki artış, dış faktörlerden kaynaklandı.

Antartika'da bir bilim üssü kurmayı programımıza aldık.

Anayasa değişikliği Türkiye'de koalisyonlara son veriyor.

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