Başbakan'dan Merkel'e uyarı! Artık son verin

Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'da aralarında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in aralarında bulunduğu gazetecilerle önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTIK SON VERİN"



Merkel'in Türkiye ziyaretine değinen Başbakan Yıldırım, görüşmenin ana konularından bir tanesinin iade talepleri olduğunun altını çizerek "Bir kere Almanya'da var olan devam eden Türkiye aleyhtarı, Türkiye'ye karşı husumet içeren; gerek medyada, gerek siyasi platformda faaliyetler görüşmenin ana konularından bir tanesi olacak. Türkiye'nin sürekli bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin dönüp kendilerine bakmaları lazım. Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılanma talebi var. Onlara karşı sorduğumuzda 'Bu yargının işi biz karışmayız' diyenler, Türkiye'nin darbe sonrası yaptığı iş ve işlemlere bal gibi karışma hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu çok gülünç bir durumdur. Dolayısıyla Almanya gibi AB'nin temel taşını teşkil eden, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortağı olan bir ülkenin, ezeli dostu bir ülkenin bu ikircikli duruma artık bir son vermesi gerekir. Sayın Merkel bu konuda hem bizimle hem cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapacak. Yani ne yazık ki bölücü terör örgütü, şimdilerde de FETÖ terör örgütü Alman kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olarak yoğun gayret göstermektedir. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Türkiye-Almanya dostluğuna zarar vermektedir. Bu bakımdan daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MERKEL'E 'SEÇİM' UYARISI

Almanya'da Eylül ayında yapılan kritik seçimler hakkında Merkel'e uyarıda bulunan Yıldırım "Merkel şunu da unutmasın Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk var, bunların çoğu da seçmen. Yani bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer yerde asli unsurları, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi de göz ardı etmemek, onları mutsuz etmemek lazım." dedi.