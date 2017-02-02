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Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın hesapları kabardı

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Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın hesapları kabardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları hızla artışa geçti.
Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın hesapları kabardı Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın hesapları kabardı Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın hesapları kabardı

"Güvenli liman" altının fiyatı geçen yıldan bu yana rekor üstüne rekor kırarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Aralık'taki "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısı ile bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları hızla artışa geçti.

Fiyatındaki dalgalanma ile 2015'te altını bırakıp konut ve dövize yönelen yatırımcılar, önceki yıl yaklaşık 5,6 milyar liralık altın bozdurdu. Altına geçen yıl yeniden rağbet göstermeye başlayan yatırımcıların bankalarda tuttuğu kıymetli maden depo hesapları da 6,3 milyar lira daha artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015 sonu itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşti.

ALTIN MEVDUATI 2016'DA 51,6 TON ARTTI

Fiyatı geçen yıldan bu yana rekora doymayan altın, 2016'da yeniden favori yatırım araçlarından biri oldu.

Verilere göre, 2015 sonu itibarıyla 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşen bankalardaki altın mevduatı hesapları, geçen yılın sonunda 16 milyar 964 milyon liraya yükseldi. Böylece yatırımcı, geçen yıl bankalardaki altın mevduatının üzerine yaklaşık 6 milyar 340 milyon lira daha eklemiş oldu.

Söz konusu rakam, bir yıl boyunca gerçekleşen işlemlere göre, 2016'da altının ortalama gram fiyatı 122 lira olarak baz alındığında, 51,6 ton altına denk geliyor.

AYLIK REKOR ARALIKTA GERÇEKLEŞTİ

Yılın geneline bakıldığında kıymetli maden depo hesaplarındaki en yüksek artış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Aralık'taki "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısının da etkisiyle aralık ayında kaydedildi.

Kasım sonunda 12 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşen kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü, aralık sonunda yaklaşık 17 milyar liraya tırmandı. Sadece aralık ayındaki artış 4 milyar 197 milyon lira olarak gerçekleşti.

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