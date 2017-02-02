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Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması!

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Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması!
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum öncesi 'evet' kampanyasına memleketi Ordu’dan başladı.
Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması! Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması! Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması!

Kurtulmuş, "CHP’li arkadaşlar da doğru anlasınlar; inşallah bu millet referandumda ‘evet’ dediği zaman terörle mücadeleye de ‘evet’ demiş olacak. Terörle mücadelede de çok ciddi bir şekilde kararlılığını ortaya koyacaktır" dedi. 

Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan karayoluyla memleketi Ordu’nun Ünye İlçesi’ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum öncesi ‘evet’ kampanyasının startını verdi. İlçede bir otelde düzenlenen Ak Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan kurtulmuş, referandum oylamasında sandıktan büyük çoğunlukla ‘evet’ oyu çıkacağını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline doğru bir geçiş olduğunu ifade eden Kurtulmuş, CHP'yi de eleştirerek şunları söyledi:

"CHP’nin çokça gürültü çıkarttığı gibi yapılmak istenen bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline doğru bir geçiştir. Rejim değişikliği deyince kusura bakmasınlar, yurttaşlık bilgisi birinci sınıf dersidir bu. Siyasal Bilgiler Fakültesi dersi falan da değildir. Bir ülkede rejimden bahsediyorsak soru şudur; egemenliği kim kullanacak? Egemenliğin kullanılma şekli nedir? Egemenliği eğer millet kullanacaksa bunun adı Cumhuriyettir. Egemenliği bir kişi kullanacaksa bunun adı monarşidir. Egemenliği bir sınıf kullanacaksa bunun adı oligarşidir. Bu devir geride kaldı, Türkiye 1923’te egemenliği millete vererek Cumhuriyet sistemini kurdu, Cumhuriyet rejimine geçti. Bu rejimin değiştirilmesiyle ilgili en ufak bir teklif söz konusu olmadığı gibi, en ufak bir şekilde bir ihsasta dahi bulunulmamıştır. Rejim tartışması geride kalmıştır. Ah, keşke CHP, şimdi rejime bu kadar sahip çıktığını söyleyen CHP, şu Cumhuriyet rejiminin adam gibi yürütülmesine vesile olsaydı da tek parti döneminden şimdiki CHP’ye gelene kadar olan bu süreçlerde Cumhuriyetin, demokrasiyle taçlanması için gayret sarfetseydi, bugün bunları söyleme hakkına sahip olsaydı."

CHP'yi darbelere karşı çıkmamakla suçlayan Kurtulmuş, "28 Şubat’ta, 1960 darbesinde kalkıp ‘ey darbeciler bu yaptıklarınız yanlıştır, biz bunları savunmuyoruz. Niye rahmetli Menderes’i asıyorsunuz?' diye  sorsaydınız o zaman CHP’nin samimi Cumhuriyetçi olduğuna inanırdık" dedi.

Numan Kurtulmuş, şu andaki sistemde yürütmenin önemli bir kısmının cumhurbaşkanında bir diğer kısmının da başbakanda olduğunu belirterek, "Şimdi bunların hepsini bir elde toplamak ve o elinde doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesini sağlamamız gerekiyor. Şöyle kısaca Türkiye’nin siyasi tarihine bakın. Bu çatal kazığın ne manaya geldiğini gösteren çok sayıda örnek vardır" diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde terör örgütlerinin at koşturduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Bu terör örgütleri arkasındaki ağ babaları vasıtasıyla Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyor. DAEŞ, PKK bunun için faaliyet gösteriyor. FETÖ eşkıya çetesi bunun için 15 Temmuz’da devleti ele geçirmeye, içerde bir iç savaş çıkarmaya gayret etti. Bütün bunların hepsi eş zamanlı olarak bir birleriyle işbirliği yaparak maalesef Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyor" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle kararlılıkla mücadele ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadelede hiç şüpheniz ve endişeniz olmasın, bu terör örgütleri ve arkasında bulunanlara silah desteği verenler, bunlara lojistik destek, istihbarat desteği ve hatta silah desteği verenler değil, Allah’ın izniyle bu millet kazanacak ve bu terör örgütleri diz çökecektir. Bu süreç içerisinde terör örgütleri elinden gelen her şeyi yapmaya gayret edecekler, bizde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kere daha söylüyorum, CHP’li arkadaşlarda doğru anlasınlar; inşallah bu millet referandumda ‘evet’ dediği zaman terörle mücadeleye de ‘evet’ demiş olacak. Terörle mücadelede de çok ciddi bir şekilde kararlılığını ortaya koyacaktır."

Numan Kurtulmuş, daha sonra Ordu Üniversitesi’ne tahsis edilmesi planlanan, halen Türk Hava Kurumu tarafından kullanılan Ünye Havaalanı pistinde incelemelerde bulundu.  

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