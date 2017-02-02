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İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta!

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İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic yaptığı açıklamayla kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı
İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic yaptığı açıklamayla kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Görüşmelerin kısa sürdüğünü söyleyen Tosic, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü, iki taraf da bu durumdan memnun" dedi. Şu anda 32 yaşındaki olduğunu söyleyen Sırp oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ODAKLANDIĞIMIZ İÇİN BAŞAKŞEHİR LİDERDİ"

Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi olduğu için önceliğimiz orasıydı ve ligde Başakşehir liderdi ama Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige odaklandık ve liderliği geri aldık. Şampiyonluğu son haftalara kalmadan önce çözmeliyiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezonun başında Gençlerbirliği ile biten sözleşmesinin ardından Beşiktaş'a imza atan Dusko Tosic, savunmanın değişmez isimlerinden oldu. Zaman zaman yaptığı hatalar ile Beşiktaş taraftarlarının tepkisini alan tecrübeli oyuncu, bu sezon 23 maçta 2004 dakika sahada kaldı.

Habertürk

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