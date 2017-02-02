Barça final kapısını araladı!

Maçın henüz 7. dakikasında Luis Suarez'in inanılmaz golüyle öne geçen Barcelona, 33'te Messi'nin şık golüyle devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda daha etkili bir görüntü çizen Atletico Madrid, 59'da Griezmann'ın kafasıyla farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda heyecan tavan yaparken iki takım da skor tabelasını değiştirecek fırsatlar yakaladı. ancak başka gol olmadı ve müthiş maç Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan temsilcimiz Arda Turan, maçı yedek kulübesinden takip etti.

Bu maçın rövanşı 7 Şubat Salı günü Nou Camp'ta oynanacak. Rövanş maçında kart cezalısı durumuna düşen Neymar forma giyemeyecek.