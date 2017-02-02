Adebayor ilk kez konuştu! 'Bizi kimse...'

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'yı "Mükemmel" olarak niteleyen Adebayor "Abdullah Avcı ile planlarımızı konuştuk. Burada her şeyin benim için mükemmel olacağını düşünüyorum" dedi.

Ligdeki şampiyonluk şanslarına değinen Togolu golcü "Önümüzde 15 maç var. Kimse bizi hafife almasın. Büyük takım olma yolunda önemli adımlar attık" ifadesini kullandı.

"ADEBAYOR'U DÜNYA TANIYOR"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Emmanuel Adebayor'un transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı "Oyuncunun kalitesiyle ilgili sıkıntı yok; zaten dünya tanıyor. Geçen sezon da böyle bir durum vardı ama şimdi son dakika transferi olarak geldi. Afrika Kupası'na Saidou'yu (Alioum) yollamıştık. Adebayor'u canlı seyretti. 3 maçta 90'ar dakika oynadı. Fizik olarak iyi duruyor. Galatasaray maçında 11'de mi yoksa yedek mi olacağının kararını cumartesi günü vereceğiz. Enerjisi yüksek, takıma adapte olmuş durumda" şeklinde konuştu.