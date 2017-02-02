EYOF 2017 Erzurum için son günler

Türkiye'de 13.'sü düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için geri sayım başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı tesis ve altyapı çalışmaları ile Avrupa’nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum’da, geleceğin olimpiyat şampiyonlarına ev sahipliği yapmak için son aşamaya gelindi.

35 ülkeden 14 ile 18 yaş arasındaki 700’ün üzerinde sporcunun katılacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için çalışmalar hızla devam ederken, Erzurum kış sporları organizasyonlarına bir yenisini daha ekleyecek. 2011 Universiade ile kış sporlarına kapılarını açan Erzurum, daha sonrasında da birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

EYOF'un maskotu 'Karbeyaz'

11-18 Şubat tarihlerinde 9 farklı branşta (alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard) yapılacak festivalin düzenlendiği tüm tesisler hazır hale getirildi.

Festival öncesinde çeşitli tesislerde, birçok test müsabakası yapılırken, organizasyonlara katılan sporcu, antrenör ve yurtdışından gelen delegeler tesislerin EYOF 2017 Erzurum’a hazır olduğunu dile getirdi.

Olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli olan genç sporcuların teşvik edilmesi açısından önem taşıyan bu organizasyonda ülkemizi 24 kız 45’i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.

Festivale dair merak edilen her şey…

EYOF 2017 Erzurum’a dair her türlü güncel bilgi ve içeriğin yer aldığı ‘eyof2017erzurum.org’ sitesinin yanı sıra ‘eyof2017erzurum’ uzantılı sosyal medya hesaplarından festivalin nabzı tutmaya devam ediyor.