BBC resmen duyurdu! Önümüzdeki ay...

Futbol karşılaşmalarında sarı kart gören oyunculara hentbolda olduğu gibi süre cezası uygulanması gündemde.

Futbol maçlarında sarı kart cezası alan oyunculara bir de zaman cezası verilmesi önerisi önümüzdeki ay Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) görüşülecek.

Hentbol gibi bazı başka sporlarda da uygulanan zaman cezasında oyuncu belli bir süre saha dışında kaldıktan sonra karşılaşmaya geri dönüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, daha önce UEFA'nın gençlik müsabakalarında denenen uygulama kabul edilirse önce amatör ve PAF liglerde uygulanacak, 2-3 yıl içinde de profesyonel liglere gelecek.

Yıllık toplantıda görüşülecek diğer öneriler arasında ulusal federasyonların kendi liglerinde oyuncu değişikliği sayısını kendilerinin belirlemesi de bulunuyor.

Bu önerinin nedeni olarak özellikle alt seviye takımlarda daha fazla oyuncunun forma giyme şansı ve dolayısıyla daha çok gelişim imkânına kavuşması.

IFAB'ın görüşeceği bir diğer öneri ise takım kaptanlarının sorumluluğunu artırarak saha için disiplinin ve oyuncu-hakem ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaları. Bu öneri muhtemelen FIFA'nın teknik yetkilisi Marco van Basten'in, hakemlerle yalnızca takım kaptanlarının konuşabilmesi teklifini içeriyor.

Teklif kabul edilirse tartışmalı pozisyonların ardından hakemlerle yalnızca takım kaptanları konuşabilecek.

IFAB, FIFA'nın yanı sıra Birleşik Krallık'ın dört futbol federasyonu olan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda federasyonlarının temsilcilerinden oluşuyor. Futbolda kural değişikliği önerilerini IFAB karara bağlıyor.