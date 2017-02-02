Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi!

ABD'de Donald Trump döneminde resmi olarak hedef seçilen ülke belli oldu. Balistik füze denemesi yapan Tahran yönetimini hedef alan ABD Başkanı, bugün de peş peşe attığı tweetlerle gündemi belirledi.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı.

Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

Başkanlık koltuğunda iki haftadır oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Barack Obama yönetiminin İran'la yaptığı anlaşmayı sert sözlerle hedef almış ve 'felaket' kelimesini kullanmıştı.