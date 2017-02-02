03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi!

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Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a twitterdan yüklendi; ''Amerika'nın desteği olmasa İran çökmüştü'' dedi.
Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi! Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi! Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi!

ABD'de Donald Trump döneminde resmi olarak hedef seçilen ülke belli oldu. Balistik füze denemesi yapan Tahran yönetimini hedef alan ABD Başkanı, bugün de peş peşe attığı tweetlerle gündemi belirledi.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı.

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Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

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Başkanlık koltuğunda iki haftadır oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Barack Obama yönetiminin İran'la yaptığı anlaşmayı sert sözlerle hedef almış ve 'felaket' kelimesini kullanmıştı.

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