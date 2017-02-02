03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem!

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Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı basın toplantısında Merkel'in kullandığı 'İslamist terör' ifadesine sert tepki gösterdi.
Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem! Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem! Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  kabul etti. İki lider 2.5 saat süren görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği çağrısında bulunarak "Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız Türkiye olarak bellidir. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği bir şey değil Almanya'nın bizlerle dayanışması büyük önem arz ediyor." dedi.

MERKEL'E SORULDU: ALMANYA FETÖ'CÜLERİ NEDEN İADE ETMİYOR

Liderler basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gazetecilerden birinin Almanya'nın iade etmediği FETÖ'cüleri sorması üzerine Merkel şunları söyledi;

"Bizim adım atmamız ve önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Almanya'da bazı mahkeme kararları var. Bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı yönünde. Mahkemelerin ve bağımsız incelemelerinin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı.."

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: İSLAM VE TERÖR KELİMESİ YAN YANA GELEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devreye girerek Merkel'in açıklamasında kullandığı 'islamist terör' ifadesine  "İslamist terör ifadesi biz Müslümanlar ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek, bu o dinin mensuplarını üzer." diyerek tepki gösterdi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

DAEŞ'E KARŞI BİZİM VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ VEREN YOK

"DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Sessiz kalırsak bunun kabulü olur. Ben Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz.

85 KOLİ BELGE GÖNDERDİK SONUÇ YOK

FETÖ ile alakalı da, PKK, PYD, YPG ne ise FETÖ odur. Benim ülkemde darbe yapacak ve bu kişi Almanya'ya kaçıyorsa, bunlara karşı Almanya yönetiminin de, haklısınız adalet bakanları birbirileriyle ilişki kurarak belge bilgi bunlar gönderilir ama biz ABD'ye de 85 koli belge yolladık. Hala yargıdan çıkacak karar bekleniyor. Bu konularda çok daha seri karar almak suretiyle bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum."

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ

Erdoğan'ın tepki verdiği sıralarda Merkel'in yaşadığı gerginlik kameralara yansıdı. Sürekli elleri ile oynayan Merkel Erdoğan sözlerini bitirdikten sonra  "Din özgürlüğü benim için çok önemli ve demokrasinin bir parçası olarak görüyorum. Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İslam ve İslamist arasında bu terimler arasında bir fark var. Müslümanlara çok büyük takdir duyduklarını ve işbirliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum."  diyerek açıklamasını düzeltti.

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