Erdoğan'ın uyarısı Merkel'in zoruna gitmiş

Erdoğan ile görüşmesinde 'İslamcı terör' ifadesini kullanan Merkel, Erdoğan tarafından uyarılmıştı. Merkel ise Yıldırım ile yaptığı basın toplantısında aynı ifadeyi yine kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında "İslamcı terör" ifadesini kullanan Merkel'e Erdoğan tepki göstermiş, "İslam ile terör yan yana gelmez" demişti.

Merkel ise sözlerini düzeltmeye çalışmış, İslam ile islamist arasında fark var demişti.

ERDOĞAN'IN UYARISI ZORUNA GİTMİŞ, O İFADEYİ BİLEREK YENİDEN KULLANDI

Ancak, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı ortak basın toplantısında Merkel aynı saygısız ifadeyi yeniden kullandı.

Terörle mücadeleden bahsederken "islamcı terör" ifadesini kullanan Merkel, bu sırada hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da anarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Burada müslümanlara karşı şüphecilik değil. Bu insanlar insan hayatını yok etti. Demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz" şeklinde konuştu.