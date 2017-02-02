IMF'den kritik karar!

Türkiye için 2017 büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekilirken, 2018 tahmini yüzde 3,5 olarak korundu. Dünya Bankası, bu yıl için TÜFE beklentisini de yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltti.

Dünya Bankası'nın Türkiye Düzenli Ekonomi Notu'nda Türkiye'nin kuvvetli toparlanmayı engelleyen güçlükler ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Geçen hafta Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" olarak teyit edip, "Durağan" olan not görünümünü ise negatife çevirmişti. Arından S&P ise Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürmüştü.