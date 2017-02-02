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Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!

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Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!
Sarı lacivertli kulüpten ayrılığıyla ilgili de konuşan Alex, Aykut Kocaman'ın göreve geldiği andan itibaren kendisini göndermek istediğini ve bunu kabul ettiğini söyledi.
Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf! Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf! Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!

Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu "Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim." benzetmesini yaptı.

Alex, Fenerbahçe'de hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi. " Semih'te, Olcan'da ve diğer örneklerde buna şahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semih'ti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralı oldu, yedek bekledi. Milli Takım'da goller attı, yedek bekledi." diyen brezilyalı futbolcu "Anlayamadığım bir diğer şey de kulübün bazı oyunculara aşırı sabır göstermesiydi. İki-üç senelik sözleşme imzalayıp hiç gelişim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Fenerbahçeli, kulüpten ayrılığıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. "Aykut hoca ile Romanya'da bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim." diyen Alex "O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü." sözleriyle ayrılığın perde arkasını anlattı.

Olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu hatırlatan Alex "Maçtan sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. 'Gitmek isteyen gidebilir' dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu. Başkan bana, "Ya Aykut Hoca'nın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin" dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti." diyerek ayrılık hikayesini özetledi.

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