03 Şubat 2017 Cuma6 C.Evvel 1438
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Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!

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Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, yeni görevinde ilk tepkileri erken aldı.
Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı! Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı! Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!

Nazi selamı yapmıştı

Anelka, İngiltere'de West Bromwich forması giydiği dönemde oynadığı bir maçta yaptığı hareketle gündeme gelmişti. West Ham karşısında, anti-semitist bir hareket olarak bilinen 'quenelle' adında bir gizli Nazi selamı yapmış, ardından bu yüzden beş maçlık cezaya çarptırılmış, futbolcu iddiaları yalanlayıp niyetinin farklı olduğunu söylese de West Brom da kendisiyle yolları ayırmıştı.

'Bu tam bir rezalet'

Ülkedeki Yahudi dernekleri, Fransız futbol adamının Roda kulübünde göreve getirilmesini kınayan bildiriler yayınladı. Hollanda Yahudi Federasyonu Başkanı Herman Loon Stein, "Roda'nın böyle bir ismi göreve getirmesi tam bir rezalet. Bu kabul edilemez bir şey, her şeyin bir ölçüsü olmalı" diye konuştu.

'Görevden alınmalı'

Hollanda'daki İsrail Enformasyon ve Belgeleme (CIDI) kuruluşundan Hanna Luden, "Roda'nın bu duruma bir açıklık getirmesini tavsiye ediyorum" derken, Limburg Yahudi Komitesi Başkanı Benoit Wesly, "Bu adamın görevine son verilmeli" ifadesini kullandı. Yoğun tepkilerin ardından sarı-siyahlı ekibin nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.  

Holokost'tan doğan öfke 

Yahudilerin Nazi sembollerine olan tepkisinin özünü, Hitler Almanya'sının ikinci dünya savaşı sırasında gerçekleştirdiği eylemler oluşturuyor. Naziler o dönem ırkçı bir tutum izleyerek Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki toplama kamplarında Yahudileri toplu bir şekilde öldürmüş, Holokost adı verilen soykırımda yaklaşık 6 milyon Yahudi hayatını kaybetmişti.

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