Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü mevkiinde saat 02:35 sıralarında yerin 5.3 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Marmara'da korkutan deprem
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