Trump'ın danışmanı: Ortadoğu ve Çin'le savaşacağız

Trump'ın başdanışmanı Bannon'ın, “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ve Ortadoğu’da, 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” dediği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmesi kararının arkasındaki isim olan Steve Bannon’ın, 1 yıl önce “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ve Ortadoğu’da, gelecek 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

ORTADOĞU'DA BÜYÜK SAVAŞ

Beyaz Saray’ın stratejilerden sorumlu başdanışmanı konumundaki Bannon, aynı zamanda aşırı sağcı internet portalı Breitbart’ın da eski yöneticisiyken verdiği bir demeçte, ABD’nin Ortadoğu’da da ‘büyük bir savaşın’ içinde yer alacağına değindi.

ÇİN BİRİNCİ DÜŞMAN

Bannon’ın dile getirdiği görüşlerde dikkat çektiği iki önemli ortak nokta var; “Çin ve İslam tehdidi”. Washington, Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki adalar, kayalıklar ve mercan adalarının çevresini doldurarak suni kara parçaları oluşturduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunlara ek olarak, önceki gün kongre tarafından onanan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Çin’in oluşturduğu suni adaları kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Böyle bir blokajın iki ülkeyi savaşa sürükleyeceği uyarıları yapılıyor.