Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'da aralarında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Son günlerde Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizine değinen Başbakan Yıldırım"Yunanistan komşumuz. Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olan ile de geçinmesini, yaşamasını becermemiz lazım, başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içerisinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım. Özellikle son zamanlarda darbecilerin iade edilmemesi meselesi bizim açımızdan bir hayal kırıklığıdır. Ben bu konuda sayın Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesi ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim. Henüz cevap gelmedi. Komşuluğa yakışan da budur. Diğer komşularımız böyle yaptılar. Yani Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma Bakanı'nın gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası, bunların kimliği bile yok, yani kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri de böyle. Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü bir geçmişi var. Ama biz sorunları sürekli ön plana çıkarıp, bunun üzerinde yapıcı bir komşuluk ilişkisi inşa edemeyiz. Sorunları değil, ortak geleceği, ortak menfaatleri konuşmamız lazım, bunlara yoğunlaşmamız lazım. Ama Türkiye'ye karşı hasmane tutum da kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır." dedi.



ABD'NİN ATMASI GEREKEN 3 ADIM



ABD ile gerilen ilişkilerin düzeltilmesi için Trump yönetiminden ilk olarak FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi gerekiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yeni yönetim daha işin başında, ön yargılı bir düşünce içerisinde değiliz. Ama üç tane beklentimiz var. Birincisi teröristbaşının iadesi. Bu konuda karşılıklı ahitlere sadakat göstermeleri, bunu bekliyoruz. İkincisi bu konuda gereken dosyalar, bilgiler, belgeler her şey verildi, her söz söylendi. Bundan sonraki adımları yönetimin atması lazım. Çünkü bu mesele ortada olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunda vatandaşların Amerika yönetimi hakkındaki algısını düzeltmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİ



İkinci kritik konunun ise ABD'nin PKK terör örgütüne karşı tutumu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım "Ortadoğu'da özellikle Suriye'de DEAŞ'ın yok edilmesi ve diğer terör örgütleri ile mücadele konusunda geçmiş yönetimin yanlışlarının düzeltilmesidir. Nedir bu yanlışlar? PKK'nın isim değiştirmiş, devamı niteliğindeki PYD/YPG ve şimdi de SGD mi nedir? Onlar hepsi aynı." dedi.

TRUMP YÖNETİMİNE UYARI



Terör örgütüne zırhlı araç verilmesi konusuna değinen Başbakan ABD' yönetimine uyarıda bulunarak "ABD'nin bunlarla iş tutmaktan vazgeçmesi gerek. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünü ortak alarak veya onlarla birlikte hareket ederek bir başka terör örgütünü yok etmek Amerika gibi büyük devlete, terörle küresel mücadeleye çok önem veren bir devlete yakışmaz. Üstelik NATO'da başka platformda da stratejik ortaklığımız olan Amerika-Türkiye ilişkilerine de büyük zarar verir.

"REFERANDUM MAYIS'A KALMAZ"



Referandum'un Mayıs ayına kalmayacağını söyleyen Başbakan Yıldırım "Her ne kadar 'hayır'cılar korku tünelini gösteriyorsa da aydınlık her zaman halkın önüne gitmekte. Bugüne kadar hep aydınlığı, geleceği inşa eden vatandaş oldu. O yüzden biz çok rahatız. Çünkü yaptığımız iş ülkenin geleceği için milletin selameti için yapılmış bir iştir ve milletin vekilleri Meclis'te bu işi yaparken her türlü şeyi söylediler. Şimdi benim üzüldüğüm şey bütün bunlar ortadayken sanki biz bir dayatma yapıyormuşuz... Ne dayatması kardeşim. Meclis'i, komisyonları saymıyor musun? MHP ile oturduk bunu haftalarca çalıştık, getirdik. Hatta o süreçte ben sayın anamuhalefet partisi genel başkanına dedim ki 'tamam siz bu sisteme karşısınız, kendi sisteminizi de getirin beraber oylayalım. 367'yi de geçse bile götürelim.' Ses çıkarmadı. Yani bütün bu işler ortadayken kalkıp şimdi bu değişiklik hakkında hiç ipe sapa gelmeyen, gerçeklerle bağdaşmayan şeyler söylüyor. Aslında söylediklerine kendisinin de inandığını zannetmiyorum. Ama herhalde böyle bir duruş sergilemesi gerekiyor, anladığım kadarıyla. Aksi halde yapılan değişikliğin mevcudun gerisinde kaldığı gibi iddialarda bulunuyor. Öyle bir şey yok işte. Bir maddesini açıkladım, diğerlerini de günü geldiğinde açıklayacağız. " dedi.



"Bu değişiklik, milletin doğrudan güvenoyu verdiği ve hükümeti sandıkta kurduğu bir değişikliktir. Diyor ki; 'ayak oyunları olmasın. Ankara oyunlarından uzak, ben ne dediysem o olsun' diyor millet. Nasıl cumhurbaşkanı seçiminde elli türlü katakulliler yapıldı. Türkiye'nin en büyük partisine cumhurbaşkanı seçtirilmedi. Asıl bu değişikliğin sorumlusu, müsebbibi CHP'dir."