03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 0°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -9°C Amasya
    • -14°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -9°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 87.394 0.63
  • Altın: 146,142 -0.34
  • Dolar: 3,7389 -1.01
  • Euro: 4,0390 -0.52

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama

»
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama
Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkiler, Kardak krizi ve Referandum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'da aralarında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in  bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Son günlerde Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizine değinen Başbakan Yıldırım"Yunanistan komşumuz. Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olan ile de geçinmesini, yaşamasını becermemiz lazım, başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içerisinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım. Özellikle son zamanlarda darbecilerin iade edilmemesi meselesi bizim açımızdan bir hayal kırıklığıdır. Ben bu konuda sayın Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesi ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim. Henüz cevap gelmedi. Komşuluğa yakışan da budur. Diğer komşularımız böyle yaptılar. Yani Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma Bakanı'nın gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası, bunların kimliği bile yok, yani kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri de böyle. Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü bir geçmişi var. Ama biz sorunları sürekli ön plana çıkarıp, bunun üzerinde yapıcı bir komşuluk ilişkisi inşa edemeyiz. Sorunları değil, ortak geleceği, ortak menfaatleri konuşmamız lazım, bunlara yoğunlaşmamız lazım. Ama Türkiye'ye karşı hasmane tutum da kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır." dedi.
 
ABD'NİN ATMASI GEREKEN 3 ADIM

ABD ile gerilen ilişkilerin düzeltilmesi için Trump yönetiminden ilk olarak FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi gerekiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yeni yönetim daha işin başında, ön yargılı bir düşünce içerisinde değiliz. Ama üç tane beklentimiz var. Birincisi teröristbaşının iadesi. Bu konuda karşılıklı ahitlere sadakat göstermeleri, bunu bekliyoruz. İkincisi bu konuda gereken dosyalar, bilgiler, belgeler her şey verildi, her söz söylendi. Bundan sonraki adımları yönetimin atması lazım. Çünkü bu mesele ortada olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunda vatandaşların Amerika yönetimi hakkındaki algısını düzeltmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİ

İkinci kritik konunun ise ABD'nin PKK terör örgütüne karşı tutumu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım "Ortadoğu'da özellikle Suriye'de DEAŞ'ın yok edilmesi ve diğer terör örgütleri ile mücadele konusunda geçmiş yönetimin yanlışlarının düzeltilmesidir. Nedir bu yanlışlar? PKK'nın isim değiştirmiş, devamı niteliğindeki PYD/YPG ve şimdi de SGD mi nedir? Onlar hepsi aynı." dedi.

TRUMP YÖNETİMİNE UYARI

Terör örgütüne zırhlı araç verilmesi konusuna değinen Başbakan ABD' yönetimine uyarıda bulunarak "ABD'nin bunlarla iş tutmaktan vazgeçmesi gerek. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünü ortak alarak veya onlarla birlikte hareket ederek bir başka terör örgütünü yok etmek Amerika gibi büyük devlete, terörle küresel mücadeleye çok önem veren bir devlete yakışmaz. Üstelik NATO'da başka platformda da stratejik ortaklığımız olan Amerika-Türkiye ilişkilerine de büyük zarar verir. 

"REFERANDUM MAYIS'A KALMAZ"

Referandum'un Mayıs ayına kalmayacağını söyleyen Başbakan Yıldırım "Her ne kadar 'hayır'cılar korku tünelini gösteriyorsa da aydınlık her zaman halkın önüne gitmekte. Bugüne kadar hep aydınlığı, geleceği inşa eden vatandaş oldu. O yüzden biz çok rahatız. Çünkü yaptığımız iş ülkenin geleceği için milletin selameti için yapılmış bir iştir ve milletin vekilleri Meclis'te bu işi yaparken her türlü şeyi söylediler. Şimdi benim üzüldüğüm şey bütün bunlar ortadayken sanki biz bir dayatma yapıyormuşuz... Ne dayatması kardeşim. Meclis'i, komisyonları saymıyor musun? MHP ile oturduk bunu haftalarca çalıştık, getirdik. Hatta o süreçte ben sayın anamuhalefet partisi genel başkanına dedim ki 'tamam siz bu sisteme karşısınız, kendi sisteminizi de getirin beraber oylayalım. 367'yi de geçse bile götürelim.' Ses çıkarmadı. Yani bütün bu işler ortadayken kalkıp şimdi bu değişiklik hakkında hiç ipe sapa gelmeyen, gerçeklerle bağdaşmayan şeyler söylüyor. Aslında söylediklerine kendisinin de inandığını zannetmiyorum. Ama herhalde böyle bir duruş sergilemesi gerekiyor, anladığım kadarıyla. Aksi halde yapılan değişikliğin mevcudun gerisinde kaldığı gibi iddialarda bulunuyor. Öyle bir şey yok işte. Bir maddesini açıkladım, diğerlerini de günü geldiğinde açıklayacağız. " dedi.

"Bu değişiklik, milletin doğrudan güvenoyu verdiği ve hükümeti sandıkta kurduğu bir değişikliktir. Diyor ki; 'ayak oyunları olmasın. Ankara oyunlarından uzak, ben ne dediysem o olsun' diyor millet. Nasıl cumhurbaşkanı seçiminde elli türlü katakulliler yapıldı. Türkiye'nin en büyük partisine cumhurbaşkanı seçtirilmedi. Asıl bu değişikliğin sorumlusu, müsebbibi CHP'dir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklamaTürkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak açıklamaBaşbakan Yıldırım, ABD ile ilişkiler, Kardak krizi ve Referandum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum!CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bahçeli'yi anlayamıyorum!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması!Kurtulmuş'tan flaş referandum açıklaması!Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum öncesi 'evet' kampanyasına memleketi Ordu’dan başladı.
Başbakan'dan Merkel'e uyarı! Artık son verinBaşbakan'dan Merkel'e uyarı! Artık son verinBaşbakan Yıldırım, Merkel'in ziyareti öncesi Almanya'ya kritik bir uyarıda bulunarak "Ezeli dostu bir ülkenin bu ikircikli duruma artık bir son vermesi gerekir." dedi.
Bakan Işık'tan Yunanistan'a: ŞerefsizlerBakan Işık'tan Yunanistan'a: ŞerefsizlerMilli Savunma Bakanı Fikri Işık Yunanistan'a ve yunan mevkidaşını çok sert cümlelerle yüklendi.
Merkel'in Ankara ziyaretinde neler konuşulacak?Merkel'in Ankara ziyaretinde neler konuşulacak?Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Ankara'ya yapacağı bir günlük çalışma ziyareti öncesi Tornado ve İncirlik krizi yeniden alevlendi.
  • İyice zıvanadan çıktılar! CHP'de hakaret mesaisi başladı02 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • MHP'li Şefkat Çetin:"Yeni sistemde CHP yok olacak"02 Şubat 2017 Perşembe 09:32
  • İki CHP'linin daha faturası dudak uçuklattı02 Şubat 2017 Perşembe 09:06
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama02 Şubat 2017 Perşembe 07:40
  • Kaynak: ABD'nin geleneklerine ters düşüyor!01 Şubat 2017 Çarşamba 15:00
  • Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar01 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz!01 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
  • CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu01 Şubat 2017 Çarşamba 09:47
  • Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor01 Şubat 2017 Çarşamba 09:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri