03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 0°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -9°C Amasya
    • -14°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -9°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 87.394 0.63
  • Altın: 146,142 -0.34
  • Dolar: 3,7389 -1.01
  • Euro: 4,0390 -0.52

Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu

»
Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu
Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan Esed rejimi, BM'ye yolladığı mektupta Türkiye'yi şikayet etti. Rejim, Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ettiğini savundu.
Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu

Suriye'de DAEŞ terör örgütüne karşı kararlı bir operasyon yürüten ve milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye hakkında Esed rejimi tarafından BM'ye komik iki mektup gönderildi.

SANA haber ajansının servis ettiği habere göre; Rejimin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği iki mektupla, Türkiye'yi şikayet etti.

"BM TÜRKİYE'YE KARŞI TEDBİR ALSIN"

Metinde "Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı işlediği suçları ve saldırganlık eylemlerini kararlılıkla kınıyor ve BM Güvenlik Konseyini, taahhütleri çerçevesinde buna ilişkin tedbir almaya çağrıyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK ASKERİ İŞGAL ETTİ" YALANI

Belgelerde ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'e karşı yaptığı operasyonlar hakkında, "hem BM prensip ve hedeflerini hem de uluslararası hukuk normlarını ihlal" nitelendirmesinde bulunuldu.

Mektuplarda Türk askerinin El Bab'a ilerlerken bazı yerleşim birimlerini işgal ettiği kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CIA Başkan Yardımcılığı görevine kritik isimCIA Başkan Yardımcılığı görevine kritik isimABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine Gina Haspel’in atandığı açıklandı.
Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubuEsed rejiminden BM'ye Türkiye mektubuSuriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan Esed rejimi, BM'ye yolladığı mektupta Türkiye'yi şikayet etti. Rejim, Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ettiğini savundu.
İran dünyaya duyurdu! 'Başardık'İran dünyaya duyurdu! 'Başardık'İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, balistik füze denemelerinin başarılı olduğunu söyledi.
Trump'ın danışmanı: Ortadoğu ve Çin'le savaşacağızTrump'ın danışmanı: Ortadoğu ve Çin'le savaşacağızTrump'ın başdanışmanı Bannon'ın, “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ve Ortadoğu’da, 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” dediği öğrenildi.
Netanyahu’ya istifa çağrısıNetanyahu’ya istifa çağrısıTel Aviv’de yüzlerce kişi, yolsuzluk soruşturmalarına adı karıştığı iddia edilen Başbakan Netanyahu’yu istifaya çağırdı.
Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, yeni görevinde ilk tepkileri erken aldı.
  • Trump'tan şok açıklama!02 Şubat 2017 Perşembe 21:49
  • Trump, İran'a Twitter'dan yüklendi!02 Şubat 2017 Perşembe 15:57
  • Amerikan gazetesinden skandal liste!02 Şubat 2017 Perşembe 12:30
  • Türkiye'nin talebi kabul edildi02 Şubat 2017 Perşembe 12:12
  • Avustralya Başbakanı Turnbull Trump'ı çıldırttı! Telefonu yüzüne kapattı02 Şubat 2017 Perşembe 12:09
  • Rus saldırısı altındaki kasabayı boşaltıyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:30
  • ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti: Durduramıyorsanız...02 Şubat 2017 Perşembe 11:00
  • Önce bombalayıp sonra yasak getirdi02 Şubat 2017 Perşembe 10:39
  • Yunan Savunma Bakanı'ndan küstah açıklamalar02 Şubat 2017 Perşembe 09:44
  • İşte dünyayı karıştıran Beyaz Saray'daki 'Gizli Başkan!'02 Şubat 2017 Perşembe 09:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri