03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Bakan Akdağ: İddialı konuşmayı sevmem ama...

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Bakan Akdağ: İddialı konuşmayı sevmem ama...
Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin yarın açılacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akdağ: İddialı konuşmayı sevmem ama... Bakan Akdağ: İddialı konuşmayı sevmem ama... Bakan Akdağ: İddialı konuşmayı sevmem ama...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la geldiği Mersin'de Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Mersin Şehir Hastanesi'nin açılacağını söyledi.

Hastaneyle ilgili son durumu yerinde görmek ve hazırlıkları değerlendirmek için kente geldiklerini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Yarın Mersin'e layık bir açılış gerçekleştirmek istiyoruz. Mersinli kardeşlerimizi de bu açılışa bekliyoruz. Bu açılışa ben çok büyük bir önem veriyorum. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi açıyoruz. Hem Mersin'e hem de çevredeki vatandaşlara hizmet edecek bir hastaneyi açıyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN YENİ HASTANELERİNİ YAPIYORUZ"

Akdağ, hastanenin Mersin Üniversitesindeki (MEÜ) hocaların da hizmet vermesi için de hazır olduğunu belirtti.

MEÜ yönetimiyle uyumlu çalıştıklarını vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:
"Karşılıklı işbirliği yapıp üniversitedeki hocalarımızın maharetlerini de Mersin Şehir Hastanesi'nde sergilemelerine fırsat tanımış olacağız. Büyük bir emek var tabii işin arkasında. Son 15 gündür 1 aydır ilgili firma gece gündüz çalıştı. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar.

AVRUPA'NIN EN MÜKEMMEL HASTANESİ

Avrupa'nın şu anda en mükemmel hastanesini hizmete sokuyoruz. Ben iddialı konuşmayı sevmem ama işin gerçeği bu. Yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni hastanelerini yapıyoruz. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini şehir hastaneleriyle taçlandıracağız. 41 bin yatak yapacağız. Türkiye'de Sağlık Bakanlığına ait yatakların 3'te biri şehir hastanelerinde olacak.

Allah izin verirse zaten 2020'lere kadar Türkiye'de her yatağı 1 kişiye mahsus olan hastaneler dışında hastanemiz kalmayacak. Allah bir kaza bela vermezse 2020-2021'lere kadar Türkiye'deki bütün hastaneleri modernleştirmiş olacağız. Avrupa bugün bu işin bize göre çok uzağında. Allah'a şükürler olsun."

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